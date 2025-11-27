Az eljárás élére közelmúltban kinevezett új ügyész a vádak ejtését egyebek közt a jogi helyzet összetettségével indokolta, valamint arra hívta fel a figyelmet, hogy az eljárás akár további 5-10 évig is elhúzódna, ami indokolatlan adófizetői költséget jelentene. Pete Skandalakis hangsúlyozta, hogy Donald Trump amerikai elnök esetében büntetőeljárás csak hivatalból való 2029-es távozása után folytatódhatna, és hozzátette, nem látja értelmét annak, hogy a többi vádlott és az elnök ügyét elválasszák.

Pete Skandalakis pártoktól független jogász, a büntetőügyészek georgiai tanácsának (Prosecuting Attornys’ Council of Georgia) igazgatója Fani Willis demokrata párti kerületi ügyésztől vette át az ügyet, aki személyes összeférhetetlenség miatt nem képviselhette tovább a vádat.

Fanni Willis 2023 augusztusában emelt vádat Donald Trump akkori republikánus elnökjelölt és 18 társa ellen bűnszervezetben elkövetett cselekmények miatt a 2020-as elnökválasztás eredményeinek befolyásolására irányuló tettek miatt.

Szintén szerdán egy szövetségi fellebbezési bíróság fenntartotta azt a pénzbírságot Donald Trump elnökkel és korábbi ügyvédjével szemben, amelyet alaptalanul indított per miatt szabtak ki még 2023-ban.

A megalapozatlannak talált pert Donald Trump a 2016-os elnökválasztási kampány körülményei miatt indította többek mellett Hillary Clinton akkori demokrata párti elnökjelölt, valamint James Comey egykori FBI igazgató és további demokrata párti, vagy a demokratákhoz közel álló közéleti személyiségek ellen. A bírósági beadvány szerint az alperesek hamis információkkal próbálták kisiklatni kampányát.

A csaknem 1 millió dolláros kártérítést Donald Trumpnak és korábbi ügyvédjének, Alina Habbának a beperelt személyek részére kell kifizetnie.