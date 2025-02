Újabb, 25 százalékos vámot jelent be Donald Trump az Egyesült Államokba irányuló összes acél- és alumíniumimportra, amely „mindenkit” érint, beleértve a legnagyobb kereskedelmi partnereit, Kanadát és Mexikót is - adta hírül a Guardian.

Az amerikai elnök vasárnap az Air Force One elnöki gép fedélzetén nyilatkozva azt mondta, hogy

kedden vagy szerdán bejelenti a kölcsönös vámot az összes olyan országra, amelyek megadóztatják az USA-ból származó importot. „Az egész nagyon egyszerű: ha ők megvámolnak minket, akkor mi is őket”

– fogalmazott. Hozzátette: az intézkedések szinte azonnal életbe is lépnek.

Doug Ford, a kanadai Ontario tartomány vezetője máris reagált a legújabb tervekre.

Azzal vádolta meg Trumpot, hogy rendre odébb tologatja a kapufákat és ezzel állandó káoszt teremt, amivel veszélyezteti a gazdaság működését.

Az új vámokat egyébként az acél -és fémtermékeket jelenleg is sújtó, meglévő fémvámokon felül vezetnék be. A szigorítások az USA fő beszállítóit, Dél-Koreát és Vietnámot is érinthetik.