Reptéri kalamajkák tupírozták az utasok idegeit – ez történt Debrecenben

Két olyan esemény is történt az elmúlt napokban a debreceni reptéren, ami komoly kellemetlenséget okozott az utazóknak. Az egyik gép nem ott szállt le, ahol eredetileg kellett volna, a másik pedig nem csak hogy egy napot késett az indulással, de még a csomagok felét is ott hagyta. Most megszólalt a reptér.