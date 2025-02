Szakértők szerint ugyanakkor fontos lenne a megtakarításoknál a diverzifikáció, részben, mert így a kockázat mérséklése mellett lehetővé válik a magasabb hozamok elérése is, ezt a tanácsot pedig a most kifizetett, összesen több mint ezer milliárd forintnyi állampapírhozam újrabefektetésénél is érdemes megfogadni – írja közleményében a CIB Bank.

A pénzintézet megbízásából készült felmérés szerint a felnőtt lakosság 57 százaléka biztonsági tartalékként, 48 százaléka pedig nagyobb kiadásokra való felkészülés érdekében tesz félre pénzt. A célok között előkelő helyen szerepel a nyugdíjra való felkészülés, valamint az egészségügyi kiadások fedezése. A felmérés alapján a felnőtt lakosság 53 százaléka rendelkezik megtakarítással.

Ezen belül is a közlemény szerint a legtöbben bankbetétben tartják a pénzüket – a válaszadók 17 százaléka –, míg kötvénybe és állampapírba a 12 százalékuk, további 10 százalékuk pedig értékpapírba fekteti a pénzét. A magyarok 12 százaléka pedig kifejezetten nyugdíjcélú megtakarítással rendelkezik.

Ugyanakkor az emberek átlagosan 1,4 megtakarítási formában tartják a pénzüket, vagyis viszonylag magas azoknak a száma, akik csupán egyetlen terméket vesznek igénybe.

Az egyes pénzügyi termékek kiválasztása ugyanakkor nagy mértékben függ a társadalmi és a demográfiai helyzettől: az értékpapír-megtakarítások megléte főként a diplomásokra és a fővárosban, továbbá a vármegyeszékhelyeken élőkre jellemző.

A felmérésből az is kiderül, hogy a válaszadók 62 százaléka a megtakarításait illetően senkitől sem kér tanácsot.

Ugyanakkor akik rendszeresen tesznek félre pénzt, azoknál ez az arány jóval alacsonyabb, 41 százalék.

A két legfőbb motivációja a megtakarításnak a biztonság érzet a válaszadók 42 százaléka alapján, míg a másik, 31 százalékuk szerint, valamilyen konkrét cél elérése.