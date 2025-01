Elkezdődött a korábbi magas inflációhoz kötött kamatok kifizetésének éves időszaka az állampapírok esetében, és így most más befektetésekre is nagyobb figyelem irányul. Az érkező összegekből a lakosság egy része otthoni, családi terveit valósítaná meg, de jelentős az a pénzmennyiség is, amit különböző megtakarítási formákban helyeznének el.

A Groupama Biztosító és az OTP Bank megbízásából készült reprezentatív kutatás arra kereste a választ, hogy mit tesz a magyar lakosság, ha nagyobb összeghez jut a következő hónapokban – írták lapunkhoz eljuttatott közleményükben.

Ahogy azt kifejtették, az 1000 fő megkérdezésével végzett felmérés arra is rávilágított, hogy bár a háztartások 40 százaléka rendelkezik megtakarítással, több mint harmaduk még mindig kizárólag csak készpénzben vagy folyószámlán tartja pénzét. A megtakarítások alakulását tekintve a 2025-ös évre vonatkozó várakozások inkább pozitívak. Tízből hárman vélik úgy, hogy idén gyarapszik majd félretett pénzük, és a többség szerint sem fog érdemben csökkenni az összeg.

A 16-75 éves lakosság közel negyede számít idén állampapírból származó kifizetésre, és terveik szerint 40 százalékát elköltenék, 60 százalékát pedig félretennék.

A félretenni, újra befektetni kívánt összegek esetében az állampapír vezet:

az idei kifizetéseket befektetni tervezők körében 48 százalék állampapírban is gondolkodik.

Elképzeléseiknél megemlítették többek között a különböző értékpapírokat és a megtakarítási célú életbiztosításokat is, közel 20, illetve közel 10 százalékos arányban.

Érdekes jelenség, hogy 23 százalék csak készpénzben vagy folyószámlán hagyná a pénzét.

Azok a megkérdezettek, akik ezeket az érdemi hozamot nem jelentő formákat részesítették előnyben, az okok között a könnyű hozzáférhetőséget, az általuk ismert befektetések alacsony hozamát, vagy a lekötött összegek idő előtti felbontásának hátrányait említették, ami inkább utal a lehetőségek alacsonyabb szintű ismeretére a körükben – vélték.

A lakosság egy jelentős része az idei évtől a csökkenő kamatozású állampapírok mellett más lehetőségekkel is számol, viszont az olyan befektetések, mint például a részvények, esetenként meghaladhatják a kockázatvállalási hajlandóságukat

– nyilatkozta Füzes Edit, a Groupama Biztosító lakossági személybiztosítási termékmenedzsment vezetője. Hozzáfűzte: „ebben a versenyben jelenthetnek alternatívát a kisebb kockázattal, de a várható infláció feletti hozammal kecsegtető befektetési formák. Esetünkben már tapasztaljuk a kiugróan megnövekedett érdeklődést a megtakarítási biztosítások iránt, ami a megkérdezettekben felmerült dilemmákra is választ nyújthat”.

A kommüniké szerint talán meglepő, de a költésre szánt összegek esetében

első helyen az utazás (31%) szerepel a tervek között. Ugyancsak előkelő helyre kerültek az ingatlannal kapcsolatos tervek is, legyen szó felújításról, hiteltörlesztésről vagy akár bútorvásárlásról. Ezek mellett az egészséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása került még fel a dobogóra.

Az idei állampapírból származó jövedelmek elköltése kapcsán 19 százalék említett kifejezetten ingatlanvásárlási tervet.

„Ahogy a kutatásból is látjuk, a lakosság a felszabaduló források nagyobb részét újra befektetné. Azoknak, akik szeretnék, hogy továbbra is gyarapodjon a megtakarításuk, azt tanácsoljuk, hogy forduljanak tanácsadóinkhoz a fiókjainkban, akik segítenek abban, hogy megtalálják az ügyfelek számára a megfelelő megoldást. Az OTP Banknál számos lehetőség közül választhatnak az ügyfelek és a fióki csatorna mellett már online felületeken, internet- és mobilbankon keresztül is végezhetik megtakarítási, befektetési tranzakcióik túlnyomó többségét” – fogalmazott Fabriczki Rita, az OTP Bank megtakarítási termékekért és szolgáltatásokért felelős területének vezetője.