A CATL még 2022-ben jelentette be, hogy mintegy 3000 milliárd forintnak megfelelő összegből 100 gigawattórás kapacitású akkumulátorgyárat épít Debrecenben. A projektet három ütemre bontották, az első, körülbelül 1000 milliárd forint értékű szakasz építése 2023-ban kezdődött el.

Ez lenne Magyarország történetének legnagyobb ipari beruházása, és elkészültével az ország egyik legnagyobb gyárává válhatna. A magyar állam körülbelül 340 milliárd forinttal támogatja a projektet, ez az összeg szintén ütemenként jár, így a vállalat eddig csak az első harmadra számíthat, ezt azonban még nem kapta meg.

A kivitelezés első fázisa előrehaladott állapotban van:

az épületeket már felhúzták, a gyártósorokat most szerelik, a próbagyártás őszre, a sorozatgyártás télre várható;

a gyár működtetéséhez nagyjából 2000 munkavállalóra lesz szükség, a toborzás folyamatos.

A CATL korábban annyira bizakodó volt a piaci kilátásokat illetően, hogy párhuzamosan a második ütem előkészítésébe is belekezdett, régészeti feltárások zajlottak, az építészeti tervezés is elindult.

A Telex értesülése szerint azonban

a cég visszalépett: felfüggesztette a második ütem előkészítését.

A háttérben a Donald Trump által kilátásba helyezett vámháború és az ebből fakadó piaci bizonytalanság állhat, de szerepet játszhatott az is, hogy továbbra is folyik a környezethasználati engedély körüli per, amelyben civilek támadták meg az engedély jogszerűségét.

A CATL a lap megkeresésére azt közölte:

jelenleg minden erőforrásukkal az első gyáregység befejezésére és a gyártás mielőbbi elindítására koncentrálnak; a második ütem sorsáról később, alapos mérlegelés után döntenek, figyelembe véve a legújabb technológiai trendeket és partnereik igényeit.

A már most is hatalmasra tervezett első ütem Európa egyik legnagyobb kibocsátású akkugyárává válhat. A CATL az elmúlt években a globális akkupiac egyik legnagyobb nyertesévé vált: világpiaci részesedése mára megközelíti a 40 százalékot.