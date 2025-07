Egymástól független források is megerősítették a Telexnek, hogy

az elmúlt egy hétben több tucat magyarországi dolgozóját rúgta ki a Debrecenben akkumulátorgyárat építő kínai CATL, a cég a helyükre Kínából érkező, kiküldetésben lévő alkalmazottakat kíván állítani.

Információik szerint a világ legnagyobb akkumulátorgyártója érdemi indoklás nélkül bocsátott el próbaidős munkavállalókat a debreceni gyárból, de olyanokat is elküldtek, akik már túl voltak a próbaidőn, és határozatlan idejű szerződéssel dolgoztak.

A leépítés az irodai dolgozókat és a szakmunkásokat egyaránt érinti.

Többek között karbantartók, minőségellenőrök és folyamatmérnökök munkaviszonyát is megszüntették.

Egyes dolgozókat még Kínából, a betanításuk közben rendeltek vissza, hogy itthon elbocsáthassák őket.

A munkavállalók úgy tudják, hogy az elbocsátásokról a kínai központ döntött, azzal az indokkal, hogy „a jelenlegi piaci környezetben kínai szakemberekre van szükség”.

A Telex megkereste a CATL-t a leépítések okairól, a cég azonban egyelőre nem válaszolt.

A döntés azért is meglepő, mert a CATL néhány héttel ezelőttig még intenzíven toborzott, és a régió egyik legmagasabb fizetését kínálta a jelentkezőknek. Egyes források szerint azonban a tervezettnél lassabban halad a munkaerő-felvétel, nehéz megfelelő szakembereket találni, és a már felvettek közül is sokan hamar távoznak. Mindez részben az akkugyártással szembeni ellenérzéseknek, részben a korábbi negatív dolgozói tapasztalatoknak tudható be.

Bár a cég vezetése nem adott hivatalos tájékoztatást, egy forrás szerint a leépítés összefügghet azzal, hogy a CATL leállította az akkugyár második ütemét.

Egy múlt heti hír szerint a vállalat határozatlan időre felfüggesztette a második ütem előkészületeit. A CATL később egy közleményben azt írta: nem felfüggesztésről van szó, csupán „felülvizsgálják a második cellagyár technológiáját és ütemtervét.”