Már a Bookingon is megjelentek a csalók, milliókkal rövidíthetik meg, ha óvatlan

Ismét új felületet találtak az internetes csalók, most a Booking.com szállásadóit célozták meg. A Booking ugyanis közölte, nem őket támadták meg, hanem több partnerüket, és oda szivárognak be az adathalászok, akik jól ki is használják a figyelmetlen megrendelőket. Mutatjuk, hogy mi lehet gyanús.