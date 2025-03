Már decemberben megerősítették, hogy elveszti műemléki jellegét és eladható lesz a Lánchíd pesti hídfőjénél a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank egykori székháza, amelyben több mint 70 éve a Belügyminisztérium működött.

A péntek esti Hivatalos Értesítőben Pintér Sándor miniszter átírta a címet a Szentháromság tér 6. alá.

A Mátyás templom melletti – most már – teljesen újjáépített ház a Belügyminisztériumé lesz, amely 1945 előtt a Pénzügyminisztériumé volt, és most is lett volna, ha nem olvad bele a Nemzetgazdasági Minisztériumba.

Az épület jelentős átalakításon ment keresztül és a tervezettnél sokkal többe került.

Eredetileg 55 milliárd forintot szántak rá, az uniós eljárás nyertese a West Hungária Bau Kft. és a Garage Kft. konzorciuma lett. A West Hungária Bau Paár Attila érdekeltsége, aki Tiborcz Istvánnak, a miniszterelnök vejének egykori üzlettársa. Tavaly ősszel a kormány ezt kiegészítette 10 milliárd forinttal, így nettó 69,2 milliárd forint lett a végösszeg.