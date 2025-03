Hamarosan, március 28-án újra elindulnak a BAHRT hajói a Balatonon, ez lesz a 179. személyhajózási szezon – írja honlapján a társaság. Ismét lehetőség nyílik utazni a települések közötti járatok és sétahajók fedélzetén is. Az utasokat a megszokott színvonal mellett újdonságok is várják majd az idei szezonban.

A kora tavaszi menetrend szerint, április 18-ig pénteken, szombaton és vasárnap lesz lehetőség hajóra szállni.

Menetrendi járatok négy kikötőből indulnak,

Siófok és Tihany,

Fonyód és Badacsony között.

Sétahajó járatok pedig

Siófok, Badacsony

és Keszthely kikötőkben állnak rendelkezésre az érdeklődök számára.

Az utasok ezen időszak alatt is választhatják új hajókat vagy a nosztalgia flotta tagjait egyaránt.