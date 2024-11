Félmillió nyugdíjast kellene kisegíteni 40 ezer forinttal, de a javaslat egyelőre süket fülekre talál

Küzdenek a nyugdíjas érdekképviseletek, hogy karácsonyra legalább a legkevesebb ellátásból élőknek jusson valami plusz pénz, mert nemcsak ajándékot szeretnének venni a családnak ők is, de esetleg egy ebéddel is meglepni őket. Mindemellett 9 nappal előbb érkezik a decemberi ellátás, amit január 12-ig be kell osztani.