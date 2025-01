Előszeretettel vernek tanyát a szabadban parkoló autókban a nyestek. Ha apró lábnyomokat, karomkarcolásokat és ürüléknyomokat találunk a gépkocsink környékén, azokra érdemes felfigyelnünk, mert előfordulhat, hogy már be is költöztek a motortérbe – számol be a Dívány.