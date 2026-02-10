Az egyik legnépszerűbb, több száz tagot számláló WhatsApp-csoportban a 2026-os magyarországi országgyűlési választásokon való részvételre buzdítanak; de

a bökkenő az, hogy a parajdi sóbányát elöntő árvíz után szerveződő chatcsoportok egyikéről van szó, ahová erdélyi érintettek tömörültek.

A Transtelex arról ír, hogy az üzenetküldő az április 12-én esedékes választásokhoz kapcsolódó adatfrissítést kért, mivel a szavazásra jogosult személyeknek el kell küldeniük a személyes okmányaik másolatát WhatsAppon vagy személyesen kell leadniuk azokat egy megadott helyen.

Az üzenet küldője az RMDSZ-hez kötődő Eurotrans Alapítványnak az önkéntese, illetve terepmunkása. Az alapítvány az elmúlt években átvette a honosítással és választási regisztrációval kapcsolatos ügyintézés döntő részét, miután más, erre szakosodott hálózatok beadták a kulcsot.

Emlékezetes, tavaly májusban, amikor a Korond-patak drámai módon elöntötte a parajdi sóbányát, helyben és a környező településeken rövid időn belül tucatjával alakultak információmegosztó, segítő és szervező online csoportok.