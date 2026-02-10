Az egyik legnépszerűbb, több száz tagot számláló WhatsApp-csoportban a 2026-os magyarországi országgyűlési választásokon való részvételre buzdítanak; de
a bökkenő az, hogy a parajdi sóbányát elöntő árvíz után szerveződő chatcsoportok egyikéről van szó, ahová erdélyi érintettek tömörültek.
A Transtelex arról ír, hogy az üzenetküldő az április 12-én esedékes választásokhoz kapcsolódó adatfrissítést kért, mivel a szavazásra jogosult személyeknek el kell küldeniük a személyes okmányaik másolatát WhatsAppon vagy személyesen kell leadniuk azokat egy megadott helyen.
Az üzenet küldője az RMDSZ-hez kötődő Eurotrans Alapítványnak az önkéntese, illetve terepmunkása. Az alapítvány az elmúlt években átvette a honosítással és választási regisztrációval kapcsolatos ügyintézés döntő részét, miután más, erre szakosodott hálózatok beadták a kulcsot.
Emlékezetes, tavaly májusban, amikor a Korond-patak drámai módon elöntötte a parajdi sóbányát, helyben és a környező településeken rövid időn belül tucatjával alakultak információmegosztó, segítő és szervező online csoportok.
Hiába váltottak le mindenkit, Parajd helyzete ugyanolyan siralmas, mint voltMeghosszabbították Parajdon a veszélyhelyzetet, de hogy miért, és ez alatt mit fognak tenni, azt nem hozták nyilvánosságra, csak azt, hogy a lakosságot és a szomszédos településeket tájékoztatják majd. Bővebben >>>
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!