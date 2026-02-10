Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője a párt országjárásának dombóvári állomásán hétfőn arról beszélt, hogy 2006 óta nem volt olyan nehéz választás Magyarországon, mint az idei.

A politikus a térség kormánypárti polgármesterei és önkormányzati képviselői előtt hozzátette, személyes tapasztalata szerint egyházias körökben is érezhető az elbizonytalanodás, „sokan, akik 2022-ben bennünket támogattak, most nem”.

Úgy vélekedett, azokat az elbizonytalanodott szavazókat kell megkeresniük, akik világnézeti alapon voksolnak, és a kereszténységből vezetik le pártválasztásukat, ilyenek több százezren vannak Magyarországon, akiket morális érvekkel lehet leginkább meggyőzni. Közölte azt is, hogy szerinte keresztény ember nem szavazhat a Tisza Pártra, amit több érvvel is alátámasztott.

Az egyik szerint Orbán Viktor boldog házasságban él, több gyermeke és hét unokája van, míg Magyar Péter az egész politikai karrierjét arra alapozta, hogy elárulta saját feleségét.

Hollik hangsúlyozta, a KDNP-nek nem a Tisza-szimpatizánsokat kell meggyőznie, hanem azokat, akik elfordultak tőlük, például a Novák-ügy miatt, amelyet egy keresztény ember nehezen tud megemészteni.

„Azt mondjuk magunkról, hogy mi vagyunk a családok pártja, és a fideszes köztársasági elnök megkegyelmez egy pedofilmentegetőnek. Ez fájdalmas hiba, de nálunk egy ilyennek következménye van, mert Novák Katalin lemondott a köztársasági elnöki tisztségről” - fogalmazott az MTI tudósítása szerint.

„Nem vagyunk tökéletesek, de a nagy ügyekben, amelyek hosszú távon befolyásolják Magyarország sorsát, azt, hogy keresztény ország tud-e maradni, ránk mindig számíthatnak, ott nem hibázunk, és nem is kötünk kompromisszumot, ezt kell az embereknek elmagyarázni” - tette hozzá.