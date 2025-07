Kísérleti jelleggel fehér festékkel von be a MÁV egy vasúti pályaszakaszt, hogy csökkentse a felforrósodott sínek hőmérsékletét – jelentette be a vasúttársaság vezérigazgatója a Facebookon közzétett videójában.

A vasúti infrastruktúra üzemeltetését egyre nagyobb kihívás elé állítja a klímaváltozás, különösen a tartósan magas nyári hőmérsékletek. A MÁV szerint mára a hazai pályahálózatnak is olyan extrém hőséghez kell alkalmazkodnia, amely korábban inkább a mediterrán országokra – például Olaszországra vagy Spanyolországra – volt jellemző.

A MÁV ezért az olasz vasút bevált gyakorlatát követve most először alkalmaz Magyarországon hővédő fehér sínfestéket.

A tesztelést a Pécs felé vezető fővonal Bükkösd térségében végzik. A kiválasztott pályaszakaszon korábban gyakran alakultak ki extrém hőhullámok, amelyek miatt akár 60 kilométer per órás sebességkorlátozást is be kellett vezetni a sínek hő okozta deformációja miatt.

A MÁV-csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt szerint a fehér festék akár 10 Celsius-fokkal is csökkentheti a sínek hőmérsékletét. A tesztszakaszt folyamatosan ellenőrzik, és ha beválik, a jövőben más pályaszakaszokon is alkalmazhatják a megoldást.