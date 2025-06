Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a késések kapcsán kiemelte, vasárnap már a MÁV-csoport összes szabad klímás busza a kelenföldi pályaudvaron fogja várni az utasokat – írja az MTI.

Ha működik a sorompó, ha nem, vasárnap a MÁV-csoport összes szabad klímás buszával a kelenföldi pályaudvaron fogunk indulásra készen állni, hogy bármilyen haváriahelyzetben ki tudjuk szolgálni utasainkat

– osztotta meg Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója szombat este a Facebook-oldalán.

A vezérigazgató korábban azt is bejelentette, hogy a balatoni vasútvonalat érintő sorompóhiba következtében kialakuló késések miatt azonnali vizsgálatot rendelt el.

A vasúttársaság vezetője szombaton a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, nem elfogadható, hogy egy tíz éve „pincétől a padlásig" felújított vasúti pályán - a balatoni vasútvonalon, ezúttal Érd és Tárnok között - újra sorompóhiba miatt „szívjanak családok ezrei" a pünkösdi hosszú hétvégén.

Lázár János teljes kártérítést ígér

A késések következtében nem csupán a vonatjegyár felét, hanem az egészét visszatéríti a MÁV azoknak, akik a balatoni vasútvonalon késéssel tudtak csak utazni szombaton a sorompóhiba miatt – írja az MTI.

Az építési és közlekedési miniszter a szombati késések után döntött így, amikor elesett a közel 10 éve a Siemens által teljeskörűen felújított balatoni útvonal.

Szombaton mintegy tízezer károsultja lett annak, hogy a németek a pályát nem olyan minőségben csinálták meg, ahogyan a 15 milliárdos beszállítói díj fejében vállalták – emelte ki Lázár János, Facebook-bejegyzésében.

Hozzátette, helyette most ők fizetnek az utasoknak, de az utolsó eurócentig be fogják hajtani a Siemensen ezeket az összegeket. Állítása szerint előbb fizetnek ki milliárdokat a magyar utasoknak kártérítési biztosításként, mint hogy a Siemensnek akár egyetlen fillért is adjanak megrendelésre, mindaddig amíg a korábbi munkájuk hiányosságait ki nem javítják.