A gyalogosok figyelmetlensége és a KRESZ-szabályok megszegése miatt 55-en vesztették életüket, míg 46-an súlyos, nemegyszer csonkolásos sérülést szenvedtek – ismertette a MÁV Menetközben podcast-jében Molnár Péter mozdonyvezető és Härtlein Károly, a BME Fizikai Intézet mesteroktatója.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy az áldozatok mellett minden baleset trauma is a mozdonyvezetőnek, aki az események vétlen részese, nem utolsósorban pedig forgalmi zavarokat is okoznak a balesetek egy-egy térségben, valamint több százmilliós anyagi kárt is okoznak a vasúttársaságnak. A kárérték 2024-ben megközelítette a 200 millió forintot.

Tavaly a figyelmetlen közlekedés és a KRESZ-szabályok megszegése miatt 76 vasúti átjárós baleset történt, 2023-hoz képest 15-tel több, ebből 14 volt halálos, 13 alkalommal pedig súlyosan megsérültek. Tavaly összesen 66 alkalommal történt gázolás, amelyek során gyalogosan, kerékpárral és elektromos rollerrel közlekedő személyeket ütött el a vonat, melyek oka a tiltott vasútüzemi területen tartózkodás, átkelés volt – írja a Veszprém Vármegyei Hírportál.