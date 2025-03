Az Európai Unióban átlagosan egy 65 éves férfi várható élettartama további 17,3 év, nők esetén pedig további 20,9 év. Ennek ellenére Magyarországon ez az arány jóval alacsonyabb, férfiak esetén további 13,2 év, nőknél pedig 17,3 év. Ennek fényében azonban tényleg szükség van Magyarországon a nyugdíjkorhatár emelésére?

Egy magyar férfi nyugdíjas évei átlagosan 13-14 évig, egy magyar nőé pedig 20-21 évig tartanak. A nyugdíjba vonulás éve a nők esetén 61-62 év körül ingadozik, köszönhetően a kedvezményes nyugdíjnak köszönhetően. A férfiaknak azonban meg kell várniuk a nyugdíjkorhatáruk betöltését, vagyis a 65 évet.

A korhatár különösen érdekes a magyarországi várható élettartam tekintetében, hiszen a férfiak 73 százaléka, és a nők 87 százaléka éli csak meg a 65 éves kort – írja az Infostart.

A következő években azonban még tovább nőhet a nyugdíjban töltött idő, mivel idős korban a várható élettartam is növekedik.

Jelenleg az EU-ban minden olyan tagállam tervezi a nyugdíjkorhatár emelését, ahol még nem éri el a 65 év a korhatárt. Most csak az osztrák, a horvát, a lengyel és a román nők, illetve a bolgár, a cseh, az észt, a lett, a litván, plusz az 1961 előtt született finn és máltai férfiak és nők esetében alacsonyabb a nyugdíjkorhatár 65 évnél.

Azok az EU tagállamok, amelyekben jelenleg is 65 év vagy magasabb a nyugdíjkorhatár, a jövőbeni emelési terveiket jellemzően a 60 vagy 65 éves korban várható további élettartam alakulásától teszik függővé (a 27 tagállamból már 13-an vezették be ezt a megoldást, köztük Svédország, Hollandia, Finnország, Dánia, Ciprus, Észtország, Olaszország, Portugália, Szlovákia, Cseh Köztársaság és Bulgária). Ezt javasolja az EU Magyarország számára is.

Spanyolországban 2027-től, Belgiumban 2030-tól, Németországban 2031-től 67 évre, Dániában 2035-től 69 évre, Olaszországban 2050-től 69 év 9 hónapra nő a korhatár.

Svédországban egyedi helyzetben vannak az idősebbek, hiszen rugalmas nyugdíjba vonulási korspektrum érvényesül. Tehát jelenleg 63-69 év között lehet a nyugdíjat igényelni, azonban minél előbb teszi ezt meg valaki, annál kisebb lesz a havi jövedelme, a várható további élettartamtól függő életjáradék-osztók alkalmazása következtében.

Hollandiában a korhatár 2024-ben 67 évre nőtt, de 2025-től teljes mértékben a nyugdíjazás időpontjában várható további átlagos élettartam függvényévé vált (a várható élettartam 12 hónapos növekedése 8 hónapos korhatár-emelkedést von magával).

Hazánkban a 2010 óta tartó emelési ciklusban a 62 éves korhatárt 3 évvel tovább emelték, az 1956, december 31. után születettek esetében. A határ jelenleg 11 EU-tagállamhoz képest magasabb, így Magyarországon semmilyen közvetlen szükség nem indokolja, hogy rövid időn belül emeljék a nyugdíjkorhatárt.