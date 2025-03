A magyar agrárium és feldolgozóipar számára kiemelten fontos, hogy piacot találjon magának, ahogy a magyar emberek számára is legalább ennyire lényeges, hogy ellenőrzött helyről származó minőségi termékek vásárolhassanak meg. A kereslet és a kínálat összekapcsolására egy rendkívül jó példa, hogy a Lidl előtérbe helyezi a magyar húsbeszállítóktól származó termékeket, ez egyébként azt is jelenti, hogy

éves szinten közel 70 ezer tonna magyar frisshúst értékesít az áruházakban.

Hogy tudjuk mihez viszonyítani ezt a körülbelül 70 millió kilogrammnyi értékesített frisshúst, abban a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai segíthetnek nekünk. A KSH 2023-as kimutatása szerint átlagosan fejenként heti 1,3 kilogramm baromfi-, sertés- és marhahúst fogyasztunk Magyarországon, ami éves szinten fejenként 36,3 kilogramm baromfihúst, 29,3 kilogramm sertéshúst és 3,1 kilogramm marha- és borjúhúst jelent.

A Lidl ehhez rendkívül széles frisshús kínálatot nyújt: a diszkontlánc közreműködésével mintegy 100-féle magyar frisshús kerül a Lidl-áruházakba, a legnépszerűbb baromfi termékektől a vadhúsokig. A baromfitermékek, vagyis a csirke-, kacsa- és pulyka frisshúsok esetén 41-féle minőségi termékből választhatnak a magyar vásárlók, míg a többi húsféle – sertés, marha és minden egyéb frisshús – kínálatban 56-féle termék szerepel.

Az Economx azt is megtudta, hogy

a magyar beszállítóktól származó frisshúsok között a magyar vásárlók kedvence egyértelműen a csirkemell.

A vállalat teljes baromfi frisshús értékesítése 2024-ben meghaladta a 45.000 tonnát. Jól mutatja a hazai húsfogyasztási szokásokat, hogy ehhez képest az összes többi frisshúsból együttvéve is kevesebb fogy éves szinten a Lidl áruházaiban. A legkeresettebbek ezen belül is a sertéscomb és a darálthúsok voltak, melyekből éves szinten összesen 13.000 tonna kerül értékesítésre – árulta el hazánk vezető diszkontlánca.

Megtalálni a magyar terméket A napokban új külsőt kapott a Lidl 75 termékből álló, saját márkás Húsfarm termékcsaládja: a 75-féle termékből 35 szárnyas és 40 egyéb típusú frisshús. A megújuló csomagolás a letisztultság és az információk könnyebb láthatósága mellett az élelmiszerlánc szerint azt is szolgálja, hogy a vásárlók számára feltűnőbb legyen, hogy ezek magyar termelőktől származó termékek – ezzel is támogatva a hazai húsbeszállítókat. Hangsúlyozták, az új csomagolások mindegyike hazai hústermelőktől származó friss, minőségi húsokat rejt, ugyanis a diszkontlánc a kezdetektől fontosnak tartja, hogy kiváló minőségű, magyar termékeket forgalmazzon.

Ugyanakkor a magyar termelők számára elengedhetetlen a külföldi piacokra való kijutás is, a "Lidl a magyar beszállítókért program" részeként ezért a hazai húsbeszállítóknak exporttámogatást is nyújtanak, hogy a nemzetközi piacokon is lehetőséget kapjanak az értékesítésre és a kivitel bővítésére.

Kép: Lidl

Ennek eredményeit is közölte a Lidl:

az áruházlánc közreműködésével a magyar hústermelők termékei Európa-szerte 22 országba jutnak el. Az exportpiacokon az egész kacsa és a pulyka frisshús termékek a legnépszerűbbek, melyekből éves szinten 5.000 tonna kerül ki a külföldi Lidl-áruházak polcaira.

S hogy miért jó, ha tudjuk, honnan származik a megvásárolt élelmiszer?

A Lidl élelmiszerbeszállítóinak egyrészt rendelkezniük kell a legmagasabb szintű nemzetközi élelmiszerbiztonsági tanúsítvánnyal, másrészt a diszkontlánc által megbízott független tanúsító szervezet is rendszeres vizsgálatot folytat azokon a telephelyeken, ahol sajátmárkás termékeket gyártanak. Az Economxot arról is tájékoztatták, hogy a húsbeszállítókra azonban még egy plusz ellenőrzés is vonatkozik, ahol a hűtési lánc betartását vizsgálják. Magukat a termékeket laboratóriumban ellenőrzik, ami éves szinten több száz vizsgálatot jelent. Ilyenkor a jogszabályi követelményeket, illetve a Lidl saját, uniós elvárásoknál is szigorúbb határértékeinek betartását ellenőrzik.

A Lidlben kapható friss magyar húsok a darabolástól számítva akár 24 órán belül a központi raktárakba kerülnek, ahol a mennyiségi ellenőrzés mellett újabb minőségellenőrzésen esnek át. Az áru higiénikus és szakszerű leválogatása és szétosztása után a friss húsos tálcák a hűtőtárolókba kerülnek, majd a boltokba történő kiszállítást követően közvetlenül a hűtőtárolókból helyezik a bolti hűtőkbe az árut. A frissesség és hosszabb ideig való eltarthatóság annak is köszönhető, hogy speciális csomagolásban vannak, így akár 5-11 napig is megőrzik a frissességüket.

