A K&H netbanki felületén az a tájékoztatás jelent meg, hogy átmenetileg kimaradások tapasztalhatók a szolgáltatásban.

A Portfolio több K&H ügyfél információjára hivatkozva azt írja, hogy nem tudja elérni a számlaegyenlegét és a számlatörténetét sem a K&H mobilbankján, sem a netbankján keresztül. De olyan is van, akinek már a hitelkártya-egyenlege sem látszódik.

A lap megkeresésére a bank azt a tájékoztatást adta, hogy technikai hiba miatt fennakadások tapasztalhatók az e-bank és a mobilbank szolgáltatásaik működésében. Hozzátették, kiemelt prioritással és sürgősséggel dolgoznak a hiba elhárításán, az ügyfelektől szíves elnézést kértek.