A K&H netbanki felületén az a tájékoztatás jelent meg, hogy átmenetileg kimaradások tapasztalhatók a szolgáltatásban.
A Portfolio több K&H ügyfél információjára hivatkozva azt írja, hogy nem tudja elérni a számlaegyenlegét és a számlatörténetét sem a K&H mobilbankján, sem a netbankján keresztül. De olyan is van, akinek már a hitelkártya-egyenlege sem látszódik.
A lap megkeresésére a bank azt a tájékoztatást adta, hogy technikai hiba miatt fennakadások tapasztalhatók az e-bank és a mobilbank szolgáltatásaik működésében. Hozzátették, kiemelt prioritással és sürgősséggel dolgoznak a hiba elhárításán, az ügyfelektől szíves elnézést kértek.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!