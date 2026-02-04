Meghalt Muammar Kadhafi fia, Szaif al-Iszlám Kadhafi. A líbiai legfőbb ügyészség szerint halálát lőtt sebek okozták, az ügyben nyomozás indult – számolt be az Index a családhoz közel álló források, ügyvédje, Khaled el-Zajdi, valamint a líbiai média keddi közlése alapján.

Ügyvédje az AFP hírügynökségnek azt nyilatkozta,

egy „négyfős kommandós egység” követette el a merényletet a Zintan városában található otthonában.

A BBC egy másik változatot is ismertet, miszerint a nővére azt nyilatkozta a líbiai tévének, hogy a férfi az algériai határ közelében halt meg.

Líbia legfőbb ügyészségének hivatala szerdán közölte, dolgoznak a gyanúsítottak azonosításán, és hogy megtegyék a büntetőeljárás megindításához szükséges lépéseket.

Az al-Dzsazíra helyi tudósítója szerint Szaif Zintanban, ugyanabban a városban vesztette életét, ahol 2011-ben, apja halála után bebörtönözték őt hat évre. 2017-ben amnesztiát kapott, majd bujdosni kezdett.

Ismert, a civilek elleni támadások miatt apjához hasonlóan ellene is elfogatóparancsot adott ki a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC). 2015-ben egy líbiai bíróság távollétében halálra ítélte a 2011-es forradalom idején zajló békés tüntetések leverése miatt, amikor is apja uralmának is vége szakadt.