Súlyos pénzügyi válságba került a Borháló diszkont-borkereskedelmi hálózat. A Vinotrend Kft. ugyanis jelentős tartozásokat halmozott fel a beszállítók felé, ezért hónapok óta több tucat borász hiába várja a pénzét. A kialakult helyzetet a cégvezetés tőkebevonással próbálta rendezni, ez azonban nem sikerült.

A kialakult helyzetre tekintettel eladják a márkát, a franchise-szerződéseket és a webshopot is, amelyet az Angyalföld Borkereskedés Kft. vásárolhat meg – írja a 24.hu. A borászokat a tranzakcióból származó bevételből finanszírozzák a tervek szerint.

Ezzel azonban nem oldódik meg a helyzet a teljesen, ugyanis a cég jelenlegi vagyona önmagában nem elég ahhoz, hogy a teljes adósságállományt fedezni lehessen. Az egyetlen esélyt ezért az új szakmai befektető és a márkanév eladása jelentheti, és ezzel így csak részben lehetne a borászokat kifizetni.

Az Index 2022-ben számolt be arról, hogy a Fővárosi Törvényszék megállapította az Ital Magyarország Kft. fizetésképtelenségét, és elrendelte az egyik legnagyobb hazai italforgalmazó cég felszámolását.