Jámbor András, a VIII. és IX. kerületet magában foglaló Budapest 6. választókerületének képviselője (az új választókerületi felosztásban ez a 2. számú választókerület lesz) szombaton közösségi oldalán jelentette be, hogy jövőre újraindul az országgyűlési választásokon.

A Szikra Mozgalom politikusa elmondta, hogy „itt helyben most az a célunk, hogy megőrizzük azt a rendszerváltást, amit az utóbbi években újra és újra elértünk, és hogy legalább 25 százalékkal megverjük a Fideszt, ezzel még egy negyed mandátumot áthozva a Fidesz oldaláról a rendszerváltás oldalára”.

Véleménye szerint ezzel a lépésével hozzájárulhat ahhoz, hogy „a rendszerváltó közösség többi része oda tudja koncentrálni az erőforrásait, ahol eldől a rendszerváltás: Kecskemétre, Balmazújvárosra, Szekszárdra, a billegő választókerületekre”. Ezzel nyilvánvalóan a Tisza Pártra utalt, amely Magyar Péterék tervei szerint mind a 106 egyéni választókörzetben jelöltet fog állítani, sőt maga a pártelnök már be is jelentkezett a hegyvidéki választókerületi indulásra.

Jámbor szerint Budapesten a választást csak elveszíteni lehet.

A kampányt elmondása szerint Baranyi Krisztina és Pikó András polgármesterek, valamint több száz aktivista támogatásával izzítja be.

A fővárosban 2022-ben egy kivételével az összes választókerületet ellenzéki képviselő nyerte, akik közül többen is jelezték vagy utalásokat tettek már rá, hogy el fognak indulni 2026-ban is, ehhez csatlakozott most az Országgyűlésben a Párbeszéd frakciójában ülő Jámbor is.