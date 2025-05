Pénteken reggel az ország jó részén erősen felhős vagy borult lesz az ég, emellett azonban lesznek kevésbé felhős, sőt derült tájak is. Napközben a felhős részeken gomolyosodik a felhőzet, másutt gomolyfelhők képződnek, amelyek délután jobban össze is állhatnak. Nem valószínű csapadék. A többfelé élénk északi, északkeleti szél északkeleten olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 18 fok között alakul, de a tartósan felhős nyugati határvidéken ennél hűvösebb is lehet. Késő estére 7 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet - közölte a HungaroMet.

Szombaton a napsütésé lesz a főszerep, csupán északkeleten lehet több felhő az égen, ott néhol jelentéktelen zápor nem zárható ki. Északon, északkeleten a nyugatias szél megélénkülhet. Hajnalban az északi fagyzugos völgyekben -2, 0, máshol 1-9 fok várható, majd napközben 15 és 20 fok közé melegszik a levegő.

Vasárnap egy hidegcsepp érintheti térségünket, főként a reggeli, délelőtti órákban okozhat esőt, záporokat.

A csapadék a Dunától keletre lehet több, a Dunántúlon kevesebb helyen. Később felszakadozik a felhőzet, a délután második felében már a napsütés lesz túlsúlyban. Feltámad, nyugaton és keleten, északkeleten megerősödik az északi-északkeleti szél. A maximumok 13 és 19 fok között alakulnak.

A jövő hét elején is marad az évszakhoz képest hűvös idő, hideg hajnalokkal, északon, északkeleten néhol gyenge faggyal.

Délutánonként 14-19 fok valószínű. Napos-gomolyfelhős, többfelé szeles idő várható, jelentéktelen zápor viszont csak kevés helyen fordulhat elő - olvasható az Időkép előrejelzésében.