A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint előbb pénteken a Délnyugat-Dunantúlon, majd szombaton az ország északkeleti felében kell hevesebb zivatarokkal számolni. A pénteki napra másodfokú figyelmeztetést adtak ki Baranya, Bács-Kiskun, Somogy és Tolna vármegyék területére. Szombatra szintén másodfokú figyelmeztetés van érvényben Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék területére. Az ország többi részére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Péntek délutántól a Dunántúl délnyugati részein egy-egy heves zivatarra is lehet esély, óránként 90 kilométeres sebességet meghaladó széllökésekkel, valamint két centiméternél is nagyobb átmérőjű jéggel. A csapadék mennyisége akár a 30 millimétert is meghaladhatja helyenként.

Késő délutántól és estétől több hullámban érkezhetnek zivatarok délnyugat felől, felhőszakadásra főként a Nyugat- és Dél-Dunántúlon lehet számítani. Utóbbi tájegységben, valamint Bács-Kiskun vármegyében akár heves zivatarok is előfordulhatnak.

Szombat hajnaltól és délelőttől aztán ismét záporok, zivatarok érkezhetnek délnyugat felől, főként az ország északkeleti felében alakulhat ki vihar, egészen az esti, éjféli órákig.