Farkas András nyugdíjszakértő az ATV Start című műsorában azt mondta: nyilván minden nyugdíjas örül minden plusz forintnak.

Ez a 30 ezer forint egész jól hangzik, de azt nem egészen értem, hogy miért nem úgy kapják meg, amit egyetlen egy rendeleti sorral el lehetett volna azt intézni, hogy minden szeptemberi nyugdíjat 30 ezer forintos összegben meg kell növelni

– tette fel a kérdést a nyugdíjguruként ismert szakember. Hozzátette: a papírlapú utalvány hideg élelmiszerre költhető, de szerinte annyira bonyolultan van meghatározva, hogy neki másfél órába telt, amíg kibogarászta.

2,4 millió jogosultról van szó, az utalványokat mindenkihez el kell juttatni.

Összesen az egész akció körülbelül 70 milliárd forintba kerül, plusz az előállítás és a postázás.

A hozzám ömlő kommentek alapján a nyugdíjasok sokkal többre számítottak, hiszen emlékezzünk rá, 2021-ben, az is egy választás előtti év volt, 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot kapott minden nyugdíjas

– fogalmazott Farkas András jelezve, hogy a 80 ezerhez képest a 30 ezer sokkal kisebb összeg, ráadásul novemberben a nyugdíjasok csak 1,3 százalékos nyugdíjemelésre számíthatnak, ennyi lesz a pótlólagos kiegészítő nyugdíj.

Beszélt arról is, hogy nyugdíjas szervezeték arra kérték a kormányt, ne várjon novemberig, amit a törvény előír, hanem már a nyár folyamán utalja át a kiegészítő összeget, a kérésre azonban nem érkezett válasz. Farkas András szerint erre elvileg megvan a pénz, többször is nyilatkozták a hivatalos fórumokon, hogy 91 milliárd forintot félretett a kormányzat a pótlólagos nyugdíjemelésre, és nyilván ezért kérdezni a Nyugdíjszervezetek Egyeztető Tanácsa is, hogyha már félre is van téve a pénz, miért kell várni.

A ősztől érkező, és év végéig beváltható 30 ezer forintos utalvány után novemberben jön a kiegészítő nyugdíjemelés, ez a két tétel összességében ez 163 milliárd forint plusz elkölthető pénzt jelenthet a nyugdíjas társadalomnak, ami átlagosan 68 ezer forintot jelent fejenként.

Farkas András felhívta arra is a figyelmet, hogy a kormány öregségi nyugdíjra a GDP 7,5 százalékát költi, miközben az uniós átlag 10,9 százalék. Nem véletlen, hogy míg hat évvel ezelőtt csak 75 ezren dolgoztak nyugdíj mellett, jelenleg ez a szám 125 ezer - tette hozzá.