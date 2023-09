A Hableány sétahajó 2019. május 29-én süllyedt el a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A Hableányon 35-en utaztak, 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. Hét turistát sikerült kimenteni, 27 áldozat holttestét megtalálták, egy dél-koreai utast továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

A Viking Sigyn szállodahajó ukrán kapitányával szemben 2019 novemberében emelt vádat az ügyészség vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget okozó gondatlan veszélyeztetésének vétsége és segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt.

A segítségnyújtás elmulasztását nem állapította meg a bíróság.

A perrel párhuzamosan egy másik büntető per is zajlik.

Ebben a Viking Sigynt követő Viking Idun kapitányát vádolják segítségnyújtás elmulasztásával – emlékeztet a Telex. Folyik egy 4,3 milliárd forintos sérelemdíjról szóló polgári per is, amelyben az áldozatok hozzátartózóit és a túlélőket képviselők nem csak a két szállodahajót üzemeltető norvég Viking Cruiser AG, de a Hableányt üzemeltető Panoráma Deck Kft. felelősségét is felvetették.

Jurij C. 2019 óta különböző fokozatú bűnügyi őrizetben volt, a házi őrizettől az előzetes letartóztatásig. Ezt az időt be kell számítani a büntetésbe, amelynek kétharmadát letöltve a vádlott feltételesen szabadlábra helyezhető – közölte a Pesti Központi Kerületi Bíróságon az ügyben döntő Németh Leona bíró.

A szörnyű balesetet végtelenül sajnálom. Együttérzek az elhunytak hozzátartozóival. Sajnálom, hogy ez a tragédia részvételemmel együtt megtörtént

– mondta Jurij C, aki nem járult hozzá, hogy képi vagy hangfelvétel készüljön róla hiába volt tele újságírókkal, kamerákkal, fotósokkal a terem az ítélethirdetés előtt.

Jurij C. ügyvédje a múlt héten tartott perbeszédet.

Tóth M. Gábor ártatlannak tartotta védencét, és azzal érvelt, hogy a halálos szerencsétlenségért a Hableány kapitánya a felelős. Az ügyvéd szerint a balesetben elhunyt Lombos László volt az, aki nem tartotta be a hajózási szabályokat.