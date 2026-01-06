Rejtélyesen eltűnt a térképről a Mészáros Lőrinchez és Várkonyi Andreához köthető OE-LOT lajstromjelű Bombardier Global 6500. A nagyvállalkozóval és feleségével a fedélzetén a magánrepülőgép még az óévben, december 30-án indult el Budapestről Los Angelesbe, majd onnan Honoluluba.

A felcsúti multimilliárdos útjáról Hadházy Ákos több posztban is írt, jelezve, Mészárosék magángépe helyi idő szerint kedden 9 órakor szállt fel Honoluluban és délnek indult, azonban egy órával később nyoma veszett a Csendes-óceán felett.

A független képviselő azonban lenyugtatta a kedélyeket, szerinte aggodalomra nincs ok, hisz privát jeleknél, távol a szárazföldtől ez előfordul.

Csupán annyi történhetett, hogy kikapcsolták a jeladót, Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea pedig már Bora-Bora szigetén, Francia Polinéziában pihen – feltételezte Hadházy Ákos, aki saját szavaival azt is megfogalmazta, örülhetnek, hogy ők nem „a behavazott Magyarországon botorkálnak”.

A Flightradar24 tájékoztatójában az áll, hogy az óceánok felett – földi vétel híján – a gépek átmenetileg „lekerülhetnek a térképről”.