„Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy kollégánk, aki a közelmúltban munkahelyi balesetet szenvedett az ajkai erőműben, a gondos orvosi ellátás ellenére vasárnap elhunyt” – írta közleményét a Veolia Energia Magyarország Zrt.

A társaság őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt családjának, szeretteinek és kollégáinak. Közölték, az elhunytat a cég saját halottjának tekinti, és minden segítséget megad a családnak és a kollégáknak.

Leszögezték, együttműködnek a hatóságokkal a baleset körülményeinek és felelőseinek mielőbbi tisztázása érdekében.

Néhány nappal ezelőtt üzemi baleset miatt kellett kimenteni az ajkai erőműből egy munkást. Mint később kiderült, nem porrobbanás történt a helyszínen, hanem egy karbantartási munka közben kiáramló forró por okozott súlyos sérülést.

Az egyik sérültet a mentők extrém körülmények között találták: nagyjából nyolc méter magasan, egy hat négyzetméteres tetőn feküdt súlyos állapotban. Csak egy másik épületből lehetett megközelíteni a sérültet: a helyszínen lévő munkások által lefektetett fapadlókon keresztül.