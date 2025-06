Életveszélyes merényletet követtek el Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, egykori washingtoni és oslói nagykövet ellen – írta meg a Népszavának a volt diplomata. Levele szerint a feleségével tartott hazafele, amikor a kapu bejáratában egy nagy ütést érzett a fején.

„Első benyomásom az volt, hogy egy tégla eshetett le a mennyezetről. Mielőtt megfordulhattam volna, jött egy második csapás. Egy sapkát viselő álarcos férfi akart megölni. Először vascsőre gondoltam. Próbáltam rúgással távol tartani, de talán visszalökött és a hátamra estem. Ekkor Editre, a feleségemre sújtott, de egy közelben álló férfi – ezt látva – próbálta lefogni így csak kisebb volt az ütés és nagy púpot okozott” – idézi a lap az egykori külügyért.

Jeszenszky elmondása szerint ezután a segítségére siető férfival együtt, vérző fejjel a támadó után futott. Végül a Fővám téren a rendőrök fogták az elkövetőt. A volt külügyminiszter azt is megírta a lapnak, hogy az elkövető két éve már megtámadta az udvarukon, „akkor is álarcban, de akkor sikerült elmenekülnie, nem találták meg”. Jeszenszky Géza közölte azt is, hogy már nincsen életveszélyben, megoperálták, és még legalább egy hétig kórházban lesz.