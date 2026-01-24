Hétről-hétre mutatja be a DK elnöke a párt jogszabály-tervezeteik, amelyeket a kormányváltás utáni új Országgyűlés legelső ülésein benyújtanak. Ma a tizedik törvényjavaslatát mutatta be a pártvezető, amely alapjaiban alakítaná át a végrehajtás és a követeléskezelés rendszerét a kormányváltás után:

a bírósági végrehajtást ismét kizárólagos állami feladattá tennék, és önálló végrehajtási bíróságokat hoznának létre.

Megszüntetnék a végrehajtók profitorientált működését: a végrehajtók állami alkalmazottak lennének, bírói átlagilletményhez kötött fizetéssel.

a kamatok, díjak és pótlékok végtelen felszámítását is megszűntetnék, a teljes visszafizetendő összeg nem haladhatná meg az eredeti hitelösszeg 30 százalékát.

Megállítanák az áron aluli lakásárveréseket: lakóingatlant csak a piaci értéken lehet majd értékesíteni.

Bevezetnék az általános kilakoltatási moratóriumot az új szabályozás hatálybalépéséig.

Megtiltanák a banki követelések kiszervezését és továbbértékesítését a profitéhes követeléskezelőknek.

Egyszeri adósságamnesztiát vezetnénekk be, hogy csak valós, jogszerűen igazolt tartozások miatt indulhasson végrehajtás.

A DK szerint az államnak az embereket kell védenie, nem a pénzügyi visszaéléseket.