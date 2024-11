Egy újabb területen előzött meg minket Románia, ezermilliárdokat bukhatunk

Már a digitális világban is előz minket Románia, ami azért is rossz, mert őrült pénzeket veszíthetünk, ha lemaradunk ebben a versenyben. Aggasztó azonban, hogy a készségek szintjén is romlik a helyzetünk, derült ki a Századvég Konjunktúra Zrt. konferenciáján.