Látszik, hogy szükség van az állami figyelemre az élelmiszer-kereskedelemben, mivel már az újbóli árstop belengetése is arra késztetett több láncot, hogy önkéntesen csökkentse például a tejtermékek árát.

Ez arra utal, hogy igenis vannak túlkapások az árképzésben, van miből normalizálni a fogyasztói árakat és a családok jól járnak azzal, hogy ha kell, a kormány az érdekükben belenyúl a piaci folyamatokba – mondta az Economxnak az Egyenlő.hu elnöke.

Bubenkó Csaba arra reagált, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium pénteken közölte: társadalmi egyeztetést indítottak az online árfigyelő kibővítéséről – ahol a jövőben a láncok már száz termékkör legalacsonyabb árait kell kötelezően szerepeltessék.

Eszerint olyan árucikkek is „megfigyelés” alá kerülhetnek, mint a halak, a kávé, a tea, a kakaópor, továbbá a rizs, a marhahús, a pékáruk közül pedig a zsemle, és további tejtermékek.

Az elnök szerint az intézkedések közül az árfigyelő is bizonyított, hiszen a bevezetése után rövid idővel majdnem minden szerepeltetett termék jelentősen, átlagosan közel hét százalékkal olcsóbb lett.

Az árfigyelő célja pedig ezután is az lesz, hogy a legnépszerűbb élelmiszerek eladási árának napi közzétételével a vásárlók tudatosabb döntéseket hozhassanak, és legyen lehetőségük elérni a legkedvezőbb költést a napi fogyasztási cikkek beszerzésénél.

Bojkott után túlvásárlás következett

Mérhetően ösztönzi a versenyt, és kézzelfogható segítséget jelent az online árfigyelő az infláció elleni küzdelemben, ezért messzemenőkig támogatjuk a kibővítését. Arra bíztatunk mindenkit, hogy

szánjon rá időt, mielőtt vásárolni megy, éljen az összehasonlítás lehetőségével!

Így közösen lehet harcolni a magas árak ellen – ez a megoldás pedig hatékonyabb, mint például a cégek elleni bojkott, amire több környező országban volt példa az utóbbi időben – mondta Bubenkó Csaba.

Megjegyezte: információik szerint ugyanis több láncnál, ahol külföldön bojkottálták egy-egy pénteki napon a vásárlást, az előző napon és az azt követő hétvégén többszörösére nőtt az eladási forgalom.

Vagyis, ugyan a bojkott idején érezhető volt a vásárlói ellenállás, de aztán a fogyasztók éppúgy beszerezték az áruházakban, amire szükségük volt, csak átmenetileg megváltozott a költekezés ideje – azaz, összességében jelentős nyomást nem tudtak gyakorolni a cégekre.

Az árfigyelőnél is van még mozgástér

Az Egyenlő.hu elnöke felidézte: nemrég javaslatot tettek arra is, hogy – német mintára – az árfigyelőt érdemes lenne kiterjeszteni a kereskedőkön túl a termelőkre, beszállítókra is, hogy a teljes élelmiszer-értéklánc mentén, azaz már a szántóföldtől az asztalig biztosítható legyen a tisztességes árképzés.

Szakértőinkkel olyan, az árakat kordában tartó lépést is megvalósíthatónak tartunk a már működő rendszerben, hogy például

a láncokat nemcsak a legalacsonyabb árak, hanem az éppen aktuális, legmagasabb árak feltüntetésére is kötelezni lehetne.

Ez ugyancsak mérsékelhetné a túlkapásokat és még átláthatóbbá tenné a versenyt – vélekedett.

Emellett, a szakszervezet szerint az is fokozná az online árfigyelő hatékonyságát, ha mobiltelefonos alkalmazást fejlesztenének a használatára.

Akkor sokan a boltban, a polc előtt is rögtön ellenőrizhetnék, hogy a kínálatból random kiválasztott terméket érdemes-e megvenni, vagy az más láncnál kapható-e olcsóbban – magyarázta az érdekképviselő.

Bármikor beavatkozhatnak A kormány kiemelt célja a magyar családok és nyugdíjasok védelme és az infláció hatékony csökkentése, ezért folyamatosan figyelik az élelmiszerek árváltozásait. Amennyiben szükséges, azonnal beavatkoznak, ennek érdekében minden lehetséges eszközt megvizsgálnak – erősítette meg az Economx kérdésére a szaktárca. Az NGM jelezte: a verseny tisztasága érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság fokozott figyelemmel ellenőrzi az alapvető termékek, például a tejtermékek és tojás árképzését. A 2023. július 1-je óta működő online árfigyelő kiterjesztése mellett továbbra sem zárják ki a kötelező árstop vagy más intézkedések bevezetését, míg folyamatosan egyeztetnek a láncok képviselőivel, szakmai szövetségeivel is, illetve például a Tej Terméktanáccsal – közölték.

Több a nyugdíjas az üzletekben

Bubenkó arra is kitért, hogy a 13. havi nyugdíjak kiutalása láthatóan a legjobbkor jött: mint mondta, az év első két hónapja hagyományosan visszafogottabb vásárlásokkal jár, ám a múlt hét óta vidéken és a fővárosi üzletekben is szemmel láthatóan több idős ember költekezik. Ezt a cégek is érzékelik, vagyis a forgalmuk erősebb a szokásosnál, amit majd a február havi statisztikák igazolhatnak.

A plusz juttatások mindig hozzájárulnak a fogyasztás ösztönzéséhez, ilyen az állampapírok után járó kamatkifizetés is, de a reálbérek emelkedése, a családi adókedvezmény emelése, a kafetéria kibővítése is. Ezekkel jól járnak a kereskedők is és erősödhet a nemzetgazdaság teljesítménye – jegyezte meg.