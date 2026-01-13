Szánthó Miklós a bejelentő videóban úgy fogalmaz: "Akkora CPAC Hungary lesz itt, immár ötödik alkalommal, március 21-én, hogy ketté áll a ház. Fel győzelemre!"

A rendezvény honlapjának nyitóoldalán az olvasható:

"CPAC Hungary 2026-ban újra, megint, ötödjére. Az esemény, ami összeszervezi a világ jobboldalát. A globális dzsembori, ami antiglobalista. A konferencia, melyet minden évben Orbán Viktor nyit meg és Donald Trump külön köszönt. És igen, vele új világ van, mi pedig már Trumpok voltunk Trump előtt, itt hangzott el a kulcsmondat: »No migration, no gender, no war!«".



Azt írják, állításuk szerint az USA-ban ez már hivatalos kormányprogram – írja az MTI.

Orbán Viktor: „Ezt csak egyszer ronthatjátok el”

Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább. Ide nekem az oroszlánt – közölte Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán tartott beszédében, bejelentve ezzel, hogy a 2026-os választáson is ő lesz a Fidesz listavezetője. Hozzátette, húsz év után készen áll a feladatra.