A tavalyi rekordév volt a fogyasztási hitelek piacán: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint igen nagy mértékben nőtt a hitelkehelyezések összege és emelkedett a hitelfelvevők száma is megugrott, különösen az év második felében. A Cofidisnél a finanszírozott összeg több mint 30 százalékkal, a darabszám közel 10 százalékkal nőtt.

2024-ben 11 százalékkal növelte árbevételét (amely megközelítette a 25 milliárd forintot), év végére pedig lezárta a Cetelem felvásárlását és megkezdte a két vállalat integrációját a Cofidis Magyarországi Fióktelepe. A vállalat nettó kamateredménye a kamatráfordítások növekedése ellenére közel 14 százalékkal haladta meg az előző évit.

Hitelfelvételi trendek

A magyarok 11 százaléka tervez hitelt felvenni a következő egy évben. A Cofidis kutatása szerint továbbra is a személyi kölcsön a legnépszerűbb hiteltípus.

A megvalósult személyi hitelek között a legnépszerűbb cél (21 százalék) a háztartási gépek, berendezések vásárlása volt, az utóbbi két évben ez gyakoribbá vált. Eközben a szerződések 19 százaléka kötődött lakásfelújításhoz, korszerűsítéshez, elektronikai cikkekre 17 százalékuk vett fel hitelt.

Gyakori továbbá a bevételek és kiadások egyensúlyban tartása miatt felvett kölcsön is, ez nem véletlen, ugyanis egyre több embernek kell hitelt felvennie, ahhoz, hogy a hónap végéig kijöjjön a bevételeiből. Persze itt fontos megjegyezni, hogy ez akár pénzügyi tudatossági döntés is lehet, ugyanakkor a magyar gazdasági helyzetet figyelve inkább az előbbi szcenárió valószínűbb.

Minden harmadik-negyedik fogyasztási hitel 0 százalékos teljes hiteldíj mutatóval (thm) kerül értékesítésre. Ezek a konstrukciók fogyasztói oldalról egyértelműen előnyösek, hiszen nem járnak extra költséggel, ugyanakkor ezeket az összegeket ki kell termelnie a hitelt nyújtó cégnek és a közvetítőnek más forrásokból. A személyi kölcsönök átlagos hitelösszege 3 millió forint körül mozog.

Az áruhitelek között az elmúlt két évben a leggyakoribb cél továbbra is a háztartási gépek, berendezések voltak (40 százalék). Emellett a televízió és egyéb elektronikai cikkek 36 százalékot tettek ki, a rangsor a következőképp folytatódik:

bútor, berendezés (21 százalék);

ajándék vásárlása (15 százalék);

barkács eszközök, kerti berendezések (9 százalék);

életmódjavító berendezések (10 százalék).

Lezajlott az akvizíció

Tavaly október 1-jén jelentette be a cégcsoport, hogy sikeresen lezárult a Magyar Cetelem Bank felvásárlása. Ekkor elkezdődött a folyamatok egységesítése és az új termékstruktúra kialakítása. 2024. december 20-ától a bank Magyar Cofidis Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét.

2025. március végével pedig végleg eltűnt a Cetelem márka Magyarországon. A két magyarországi cég, a Magyar Cofidis Bank Zrt. és a Cofidis Magyarországi Fióktelepe egy átmeneti időszakban jogilag két külön egységként működik tovább. A névváltás egy közel kétéves folyamat egyik állomása volt, a teljes összeolvadás több szakaszban valósul meg.

A jogilag két Cofidis-vállalatnak együtt közel 400 ezer ügyfele van és 250 ezer darabos hitelkártya-portfólióval rendelkezik. A közös termékportfolió elemei: személyi kölcsön, áruhitel, gépjárműhitel- és lízing, hitelkártya, valamint megtakarítási termék (bankbetét).

2024-ben a két vállalat együtt több mint 110 milliárd forint hitelt helyezett ki. Itt a személyi kölcsönnek volt legnagyobb súlya (40 százalék), 25-25 százalékot képviselt az áruhitelezés és a hitelkártya-üzletág, az autófinanszírozás részesedése pedig 10 százalék alatti volt. A hitelportfólió együttes állománya 200 milliárd forintot tett ki.

„Bár az előttünk álló két integrációs évre visszafogott növekedéssel tervezünk, a két cég összeolvadásában rejlő szinergiákra alapozva 2027-re ambiciózus elképzeléseink vannak, hosszú távon pozitívan tekintünk előre: 40 százalékkal magasabb hitelkihelyezéssel számolunk a 2024. évihez képest, hitelportfóliónk pedig várhatóan több mint 30 százalékkal fogja meghaladni a tavaly év végi 200 milliárd forintos együttes állományt”

– számolt be a növekedési tervekről a cég keddi sajtótájékoztatóján Sárik Csaba, a Cofidis lakossági termékportfólióért felelős igazgatója.

Piaci várakozások 2025-re

A lakossági hitelezés 2024-es felfutása után az élénkülés várhatóan 2025-ben is folytatódik. A Cofidis is növekvő kereslettel számol a fogyasztási hitelek piacán: ezt a várakozást támasztja alá a Cofidis Hitel Monitor legfrissebb, 10 éves távlatot vizsgáló reprezentatív kutatása is.

„Azt látjuk, hogy a tényleges hitelfelvétel nem is annyira a fogyasztók konkrét terveitől függ, mint inkább attól, mennyire látják a jövőt bizakodóan. A fogyasztói bizalom fokozatos visszatérése csak részben magyarázza a gyorsan fejlődő személyi kölcsön piacot” – erről már Molnár Zoltán, a reprezentatív kutatást végző NRC Kft. ügyfélkapcsolati igazgatója beszélt.

Aláhúzta: a növekedés mögött valószínűleg az is ott lehet, hogy az elmúlt 5 év válságoktól terhelt éveiben a lakosság visszafoghatta az élethelyzetük által kikövetelt beruházásokat, amiket most kedvezőbb kamatokkal, de az infláció miatt magasabb bekerülési értéken fognak megvalósítani, magasabb hitelösszeg mellett. A fogyasztói bizalom emelkedésének folytatódása, a 2018-19-es szintek elérése újabb lendületet adhat a piacnak.

Digitális újítások az áruhitelezés terén

Nemcsak a személyi kölcsönök, hanem az áruhitelek is történelmi magasságokba értek 2024-ben, a jegybank adatai arról árulkodnak, hogy a szerződések száma és értéke is rekordot döntött. A háztartások 46,44 milliárd forint kölcsönt vettek fel, ami a 2023-as 40,4 milliárdos értékhez képest is plusz 15 százalék.

Az áruhitelezés terén a Cofidis életében jelentős előrelépést hozott a Cetelem-akvizíció, hiszen a szűken vett áruhitel szegmensben a legjelentősebb piaci szereplőt vásárolta fel. A vállalatnak immár közel 800 áruhiteles partnere (jogi személy) van mintegy 1400 értékesítési ponttal, közülük körülbelül 350 darab aktív webáruház. Több szektorban (pl. bútor, sportszer) szinte minden nagy szereplő a Cofidis segítségével nyújt ügyfeleinek részletfizetési lehetőséget. A szabadfelhasználású hitelszegmens mellett egyre nagyobb teret nyer az online ügymenet az áruhitel területén is.

„Amennyire az online térben éles a verseny, úgy a vásárlók is egyre gyorsabban és kényelmesebben szeretnék a hitelszolgáltatásokat igénybe venni. Folyamatosan dolgozunk olyan innovatív megoldásokon, melyekkel időt és energiát tudunk spórolni az ügyfélnek, miközben az eladókat sem terheljük az adminisztrációval” – számolt be az idei digitális fejlesztésekről Székely Ágoston, a Cofidis partnerkapcsolati igazgatója.

Elmondta: idén tavasszal két új digitális megoldással is jelentkezünk, amelyek jelentősen leegyszerűsítik és felgyorsítják az online és a bolti áruhitel-felvételt

A 20 perces online áruhitel lényege, hogy a webáruházi vásárlás során a hitelképesség igazolása és elbírálása egy automatizált folyamatban, valós időben történik. Ez a megoldás a hagyományos kereskedelmi hitelfolyamatokhoz képest gyors, kényelmes, kötöttségek nélküli és néhány kattintással elérhető hitelfelvételt tesz lehetővé már áruvásárláskor is. A gyors hitelügyintézést követően a termék szinte azonnal kiszállítható.

A fizikai bolti áruhitel-felvételi folyamatok is digitalizálódnak idén tavasszal: egy QR-kód alapú önkiszolgáló megoldással jelentkezik a vállalat. Ennek lényege, hogy az ügyfél a boltban a vásárlás folyamán saját maga gyorsan, egyszerűen, néhány kattintással online tudja végigvinni a hitelfelvételi folyamatot.