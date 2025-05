Jelentős mozgásokat váltott ki a világ pénz- és tőkepiacain, hogy péntek éjjel a Moody’s egy fokozattal a legmagasabb Aaa-ról Aa1-re rontotta az Egyesült Államok hosszú távú adósbesorolását.

Ennél a hitelminősítőnél több mint 100 éve nem volt Aa1-en az amerikai adósság, a lépést a Moody’s egyébként annak gyors növekedésével, a magas kamatterhekkel és a költségvetési reformok hiányával indokolta. A modelljük szerint tíz év múlva az államadósság az akkori GDP 134 százalékra rúg majd.

Az új besoroláshoz stabil kilátást rendelt a Moody’s. "Az USA pénzügyi rendszere iránti bizalom csökkenése tapasztalható a világban, miután az államadósság rendületlenül emelkedik. A mostani 37-38 ezer milliárd dolláros tartozás évente 1-2 ezer milliárd dollárral nő” – kommentált az Erste elemzője.

Ezek a legfontosabb piaci reakciók:

a 10-éves állampapír hozama a pénteki 4,4-ről hétfőn felugrott 4,55 százalékra, a 30-éves pedig 4,85-ről 5 százalék fölé

egy százalékkal gyengül a dollár az euróval szemben

részben a gyengülő dollár miatt drágul az arany, hétfő délutánra 1,6 százalékkal

a magas kötvénypiaci hozamok nyomás alá helyezték a részvénypiacokat, a vezető amerikai indexek 1,3-1,7 százalékos mínusszal nyithatnak

egy százalékos mértékben csökkent az irányadó nyersolaj fajták árfolyama



A 30-éves futamidejű amerikai államkötvény hozamának alakulása (százalékban)

A részvénypiacokra nézve negatív a hatás

A Bloombergnek a Franklin Templeton Investment Solutions úgy értékelt, hogy a leminősítés egyáltalán nem meglepő, látva az amerikai költségvetés bőkezűségét. A következményekről pedig azt írták, hogy az adósság finanszírozási költségei egyre magasabbak lesznek, a hozamok emelkedni fognak, amire az is rásegít, hogy várhatóan számos nagybefektető, intézmény elkezdi majd csökkenteni kitettségét az amerikai állampapírokban, hiszen vehet helyette más, biztonságosabb eszközöket.

Ha pedig a folyamat azzal jár, hogy nem is amerikai eszközöket vesznek helyette, akkor a deviza leváltása miatt a dollár további gyengítését is kiválthatja a folyamat. Alapesetben az emelkedő hozamnak persze erősítenie kellene a dollárt, de ezt most az adóssággal kapcsolatos aggodalmak felülírják, vagyis lényegében azt látjuk, amint szép lassan az amerikai állampapírok biztonságos menedék szerepe megszűnik.

További hatás, hogy a magasabb hozamok egyrészt tőkét vonnak el a részvénypiacokról, másrészt a növekedési részvények pillanatnyi értékeltségét csökkentik azáltal, hogy a cégek jövőbeni cash-flowjának jelenértéke (a magasabb diszkontráta miatt) alacsonyabbá válik.

Drágább lesz a hitelhez jutás

A Wells Fargo szakértői szerint nincs még vége a piaci reakcióknak, a hosszú amerikai állampapírok hozama 5-10 bázisponttal még a hétfői szintek fölé is emelkedhet. Ami azoknak is rossz hír, akik jelzáloghitelekkel, vagy hitelkártyákkal rendelkeznek, amelyek kamatát a piaci hozamok alakuláshoz indexálják.

A Bloomberg közgazdászai szerint a leminősítés önmagában nem volt meglepetés, látva a költségvetés évi 2000 milliárd dollárra, a GDP több mint 6 százalékára rúgó hiányát. Szerintük a kormányzat „jó úton” halad a II. Világháború utáni rekord felé és 2029-re a GDP 107 százalékát teheti ki az USA teljes adóssága. Ennek az a magyarázata, hogy a Trump-adminisztráció továbbra is nagyarányú adócsökkentésekre készül, hiába látja mindenki az adósságválság egyértelmű jeleit, nem tett le ezirányú terveiről az elnök.

A Barclays elemzői szerint azonban nincs igazán jelentősége a Moody’s lépésének, miután az S&P 2011-ben már hasonló lépést hajtott végre és utólag nézve, annak nem volt érdemi piaci hatása.

Kína már márciusban eladott

Egyébként a Moody’s pénteki bejelentésével egy időben közölte a pénzügyminisztérium, hogy Kína márciusban csökkentette az amerikai állampapír állományát. Elemzők szerint nincs szó komoly lépésről, mindössze az átlagos hátralévő futamidőt akarták csökkenteni Pekingben. Márciusban 19 milliárd dollárral csökkent Kína kitettsége, de még ezután is 765 milliárd dollárnyi adósságpapír volt Pekingnél. A lépés azonban elég volt ahhoz, hogy az ország a harmadik helyre csússzon vissza az amerikai gazdaság külföldi finanszírozói között, Japán és az Egyesült Királyság mögé.