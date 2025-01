Nagyot ralizva sikerült történelmi tetőpontra törnie a bitcoinnak, így a kriptodevizák ásza új rekordot állított be.

A kriptopiac legismertebb digitális eszközét illetően a befektetők Donald Trump mai elnöki beiktatása miatt lelkesedhetnek – szúrta ki a Portfolio.

A bitcoin által megszerzett új csúcsot több mint 7 százalékos rali előzte meg, ami a számok nyelvén annyit tesz:

a legmagasabb szinten eddig 109,6 ezer dolláron volt a legjelentősebb kriptoeszköz jegyzése.

Ezzel párhuzamosan a kisebb eszközök piacán is beindult a rali, az ether 6,4 százalékos pluszra rúg, az XRP pedig 8,5 százalékkal jutott feljebb.

A piac alapvetően annak örül, hogy ma iktatják be elnöki hivatalába Donald Trumpot. A republikánus politikus ígéreteinek tükrében úgy fest, hogy a kriptovaluták megítélésében és szabályozásában is pozitív fordulat jön Trump elnöksége alatt. De az elmúlt napokban már őrülten kilőtt a solana árfolyama is, miután a megválasztott elnök kiadott egy saját magáról elnevezett mémcoint.

A régi-új amerikai elnök a 2024-es kampány idején egyebek mellett a következőket hangoztatta:

Az egyik legformabontóbb javaslat Trumptól az volt, hogy az Egyesült Államok hozzon létre egy stratégiai tartalékot bitcoinból, a tervek szerint 5 év alatt 1 millió bitcoint szereznének be, hogy ez hosszú távú eszközként szolgáljon az USA pénzügyi stabilitásának megőrzéséhez.

Ezzel együtt arról is beszélt, hogy a bitcoin bányászatát kizárólag az Egyesült Államokon belül kellene végezni, ezzel elősegítve az ország vezető szerepét a kriptoiparban, de a tervei között szerepel egy digitális eszközökre vonatkozó szabályozási keret kidolgozása is.

Azt ugyancsak megígérte, hogy eltörli az úgynevezett Operation Chokepoint 2.0-t, amelyet kritikusai szerint a Biden-adminisztráció és szabályozó hatóságok arra használtak, hogy nehezítsék a kriptoipar működését az Egyesült Államokban. A Chokepoint 2.0 olyan szabályozási intézkedéseket jelöl, amelyek arra ösztönzik a pénzintézeteket, hogy megszakítsák üzleti kapcsolataikat kriptovállalatokkal, vagy hogy elkerüljék az ilyen cégekkel való együttműködést.

A szélesebb körű szabadság érdekében Trump szintén ígéretet tett arra, hogy hivatalba lépése után eltávolítja az amerikai tőzsdefelügyelet elnökét, Gary Genslert, akit sokan a kriptoeszközök túlzott szabályozásával vádolnak.