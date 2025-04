Potom fejpénzért nyújtja brutális szolgáltatását Trump kedvenc börtönőre

Diszkontáron várja a kitoloncolt kartelltagokat a közép-amerikai ország, de még így is bőven megéri nekik. A szakértő szerint egy 1798-as törvényre hivatkozva, Washington most még több bűnözőt szeretne El Salvador óriás börtöneibe küldeni, ahol segít újakat is építeni. Megtudtuk azt is: az Egyesült Államokban élő 11 millió illegális bevándorló közül sokan megúszhatják majd a kitoloncolást.