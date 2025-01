Szerda délutánra is kitartott a lendület a magyar deviza piacán, az euró-forint árfolyam 410-411 közé ereszkedett vissza. A forint erősödése azután indult meg, hogy a 24.hu Della című podcastja élesedett.

A műsor vendége a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, Virág Barnabás volt, aki egyebek mellett kijelentette, hogy idén az átlagos infláció 4 százalék körül alakulhat, ami a jegybanki prognózis (3,3-4,1 százalék) felső határának felel meg. Virág Barnabás szerint egyébként jelenleg a forint árfolyamát kevésbé a fundamentumok, inkább az új amerikai elnök, Donald Trump kommunikációja mozgatja, vagyis az, miről beszélt, illetve nem beszélt a beiktatási ceremónián. Az infláció kordában tartásához elengedhetetlen a várakozások csillapítása, amelyek egyelőre ezzel ellentétesen mozognak – tette hozzá az alelnök.

A forintnak az is kedvezhet, ha a várakozásoknak megfelelően a jövő héten 25 bázisponttal csökkenti kamatait az Európai Központi Bank, hiszen akkor az eurós kamatokhoz képest is nagyobb lenne a magyar eszközök kamatelőnye, persze a hazai deviza esetleges erősödéséhez az is kellene, hogy a dollár is inkább maradjon a gyenge oldalon az euróval szemben.

A következő napok nagy kérdése, hogy visszatér-e a forint 410 alá, ahol több mint egy hónapja fordult meg utoljára. Ha a globális kockázatvállalási kedv erősödik, vagy tartós marad, akkor már a következő napokban átléphető lenne a 410-es kulcsszint.

A szakértők közt sincs igazán egyetértés, az Equilor makroelemzői például 420-ra várják az év végére az euró-forint keresztárfolyamot, az OTP Bank stratégiái pedig 405-ös árfolyamot jeleztek előre a múlt héten.

A dollár-forint árfolyam szerdán idei mélypontján is járt, délután 394 körül mozgott a jegyzés. A dollárral szembeni forinterősödés segítette, hogy az euró-dollár az 1,04-es szintek felett tudott maradni.