Az Erste szektorelemzője a korábbi 20 500 forintról 28 000 forintra emelte az OTP célárát a csütörtökön megjelent elemzésében. A részvényt továbbra is felhalmozásra ajánlják. Jelenleg 24 530 forint az árfolyam, vagyis az Erste célár teljesülése esetén 14 százalékos hozamot lehetne zsebre tenni.

Az értékelést pozitívan befolyásolta a magasabb várható jövedelmezőség és az osztalékbecslések jelentős növelése, valamint az értékelési paraméterek módosítása.

A részvény nagyon jól teljesített a tavalyi negyedik negyedévben és eddig 2025-ben is. Ugyanakkor a kelet-közép-európai bankok is jelentősen emelkedtek, így az értékeltségi diszkont továbbra is érvényben van, az OTP körülbelül 6-os előremutató P/E (árfolyam/egy-részvényre-jutó-nyereség) rátán és 1,1-szeres (2025-ös) könyv szerinti értéken forog.

A jelenlegi hangulat erősen támogatja az európai bankokat és az ukrajnai béke irányába tett előrelépések is biztatóak, így az Erste elemzője arra számít, hogy a részvény árfolyama a közeljövőben tovább emelkedhet.

2024-ben rekord profitra, középtávon pedig erre a rekord profitszintre épülő, folyamatosan növekvő eredményre számít az elemző. A ROE, vagyis a sajáttőke arányos nettó profit az előrejelzések szerint erős lesz, de fokozatosan csökken a 2024-es és 2025-re várt 20 százalék feletti szintről a tovább emelkedő saját tőke miatt.

A nagyon erős tőkehelyzetre alapozva az Erste jelentősen megemelte az osztalékbecslését, arra számítva, hogy az OTP a 2024-es eredmény után 900 forintos részvényenkénti osztalékot fizet (korábban 600 forintot prognosztizáltak). Továbbá évi 120 milliárdos sajátrészvény-visszavásárlással is kalkulál a szakértő.

Az OTP várhatóan a március 7-én érkező negyedéves eredménnyel együtt jelenti be az osztalékjavaslatát is. A jövedelmezőség a negyedik negyedévben várhatóan gyengébb lesz, mint az előző negyedévekben, de meghaladja a 2023-as negyedik negyedévét.



Az elmúlt időszakban nem csak az OTP, hanem a régiós versenytársak részvényei is jelentős mértékben erősödtek. Éppen ezért az Erste új előrejelzését és a Bloomberg konszenzusos ROE, illetve P/BV adatokat is figyelembe véve érdemes megnézni, hogy értékeltségét tekintve hol helyezkedik el a szektortársakhoz képest az OTP: