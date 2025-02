Alapvetően pozitívan fogadták a tőzsdei befektetők a hétvégi német választások papírformának megfelelő eredményeit. Amint az az előzetes közvélemény-kutatásokból már sejthető volt, az Olaf Scholz vezette szociáldemokraták (SPD) történetük egyik legrosszabb eredményét érték el 16,4 százalékkal, a kereszténydemokrata CDU/CSU pártszövetség azonban a várthoz közeli, 28,5 százalékot kapott.

Ezzel hiába erősödött a szélsőjobboldali Afd 20,8 százalékra, a CDU/CSU-SPD páros összesen 328 képviselőt küldhet a Bundestagba és így meglehet a kormányalakításhoz szükséges többségük. Ezzel valószínűleg megvalósulhat a kereszténydemokraták által ígért választási program jelentős része. Azonban a komolyabb gazdaságélénkítéshez elemzők szerint szükség lehet a német alkotmányban rögzített adósságfék lazítására, amelyhez kétharmados többség jóváhagyására lenne szükség. Ehhez a majdan megalakuló kormánynak szüksége lehet arra, hogy megnyerje a lépéshez a Linke, vagy a Zöldek támogatását. Az Afd egyelőre kategorikusan kizárta egy ilyen lépéshez jóváhagyását.

A DAX index a kora délutáni órákig egy százalék körüli mértékben emelkedett, egy két kivételtől eltekintve szinte minden indextag részvény növelni tudta árfolyamát pénteki záróértékéhez képest.

DAX index alakulása Kép: Economx, stooq.com

A várakozások szerint az új kormányzat kénytelen lesz növelni a védelmi kiadásokat. Ennek megfelelően a szektor jelentős képviselőjének a Rheinmetall részvényeinek árfolyama közel 4 százalékkal erősödött, de 2,8 százalékkal drágultak az Airbus papírjai is, a ThyssenKrupp 5 százalékkal kerül többe, mint pénteken. Elemzők szerint az új kormány várhatóan enyhítheti majd az autógyártókra vonatkozó szigorú kibocsátási szabályokat is, de nemcsak ennek, hanem az adókönnyítéseknek köszönhetően várhatóan növekvő személyes jövedelmeknek is örültek az amúgy rossz formában lévő autógyártó cégek részvényesei. A Mercedes, a BMW, a Porsche és a Volkswagen részvényei 1,31, 1,36, 2,34 illetve 2,94 százalékkal emelkedtek.

A befektetők arra számítanak, hogy a felálló új kormány komoly lépéseket tesz majd az energiaárak csökkentése érdekében, ennek egy csomó iparvállalat esetében lehet pozitív hatása. Az energiamix átalakítására vonatkozó várakozások 2,8-2,9 százalékkal küldték feljebb az Eon és az RWE kurzusát.

Az euró hajnalban szintén erősödéssel reagálta le a választások kimenetelést, az euró/dollár keresztárfolyam egészen 1,0525-ig menetelt. Kora délutánra azonban a közös deviza nyeresége gyakorlatilag teljesen elolvadt. A 10 éves német államkötvények hozama péntekhez képest minimálisan emelkedett.