Nagyon úgy tűnik, hogy Elon Musknak ismét sikerült kommunikációs csodát végrehajtania és ezzel talán meg is fordítania a Tesla részvények pocsék szereplését. Az elektromos autókat gyártó cég részvényei régóta masszív tagjai az úgynevezett „Csodálatos Hetek” csoportjának, a hét legnagyobb kapitalizációval rendelkező amerikai részvények csapatának. Ezek kulcsszerepet játszanak abban, hogy a vezető amerikai részvényindex, az S&P 500-as immár másfél éve újra emelkedő trendben van és 2022 októbere óta már 50 százalék körüli mértékben emelkedett.

A Tesla részvényei azonban fájdalmasan leváltak többiekről, múlt szerdáig a tavaly nyári 299 dolláros lokális csúcsukról egészen 138 dollárig estek, komoly veszteségeket okozva az elektromos autózásban és a cégben hívő befektetőknek. Ráadásul a múlt héten közzétett negyedéves gyorsjelentés számai sem ígértek semmi jót. Az autógyártónak 2020 óta első ízben kellett bevételeinek visszaeséséről számot adnia az elektromos autók piacán globálisan erősödő verseny és a termékek iránt egyre inkább halványuló kereslet együttes hatásaként, az eredmények alulmúlták a Wall Street-i elemzők várakozásait is. E mellett az egy autón elért profit nagysága is 5 százalékkal csökkent.

Azonban a jelentéssel párhuzamosan a cég bejelentette, hogy új, olcsóbb modellekkel fog előállni már 2025 elején, olyanokkal, amelyeket a már meglévő modellek platformján fog előállítani. Ezzel párhuzamosan lekerülhet a napirendről a korábban ígért teljesen új gyártási eljárásokat igénylő modellek kifejlesztése. A bejelentés szerint ezek a modellek lehetővé teszik azt, hogy a cég jobban kézben tartsa beruházási kiadásait is.

Már ezt is nagy örömmel fogadták a befektetők, azonban a lényeg, hogy Musk megint megmutatta, nagyon érzi mire van szüksége az adott pillanatban a tőzsdei hangulatnak. Ez pedig a mesterséges intelligencia nevű varázsige.

Musk az elemzőkkel folytatott beszélgetések nagy részét annak szentelte, hogy ambiciózus elképzeléseket vázoljon fel a Tesla üzletágának diverzifikálására a mesterséges intelligencia, a humanoid robotok és a több millió autonóm járműből álló flotta üzemeltetésére vonatkozóan. Az cseppet sem zavarta a piacot, hogy mindez olyan szoftver- és hardvertermékeken alapul, amelyeket az autógyár még nem fejlesztett ki teljesen.

Musk szerint a Teslát mesterséges intelligencia robotikai cégnek kell tekinteni, nem autógyártónak. Ez a kijelentés pedig a Tesla jelentős átpozíciolását jelentené. A Tesla bevételének több mint 80 százaléka az első negyedévben elektromos autók értékesítéséből származott.

Musk szerint a Tesla önvezető járműflottája „olyan lesz, mint az Airbnb és az Uber kombinációja”. Egyes járművek a Tesla tulajdonát képezik és üzemeltetik, mások magánszemélyek tulajdonában lesznek, de a Tesla hálózatán bérbe adják. Persze ezek az elképzelések nem teljesen újak, hiszen Musk már 2019-ben is beszélt arról, a cég már 2020-ben egy „robotaxi hálózatot” fog működtetni. S nem meglepő módon, a cégvezér ezzel akkoriban is a Tesla gyenge eredményeiről igyekezett elterelni a figyelmet.

A jó hírekre kiéhezett piacon azonnal hatalmas emelkedést okoztak a hírek, a múlt hétfőn még 140 dollár alatt járó árfolyam csütörtökre már 170 dollárig ugrott. Erre jött ráadásként az, hogy Elon Musk a hétvégén Kínába látogatott. Pekingben találkozott Li Csiang miniszterelnökkel, amelynek során a Tesla Full Self-Driving (FSD) szoftver bevezetéséről és a tengerentúli adattovábbítás engedélyezéséről is beszéltek egymással. Az amerikai elektromos járműgyártó négy évvel ezelőtt vezette be az FSD-t, az Autopilot szoftver legautonómabb verzióját, de a kínai ügyfelek igényei ellenére még nem tette elérhetővé Kínában, a második legnagyobb piacán. Vasárnap késő este egy vezető kínai autógyártó szövetség közzétett egy listát 76 autómodellről, amelyekről azt állította, hogy tesztelték őket, és megállapították, hogy megfelelnek a kínai adatbiztonsági követelményeknek, köztük a Tesla Model Y és 3 autóit – hívták fel a figyelmet az Erste Befektetési Zrt. elemzői.

Azonban a kínai látogatásnak elvi jelentősége is van. A Concorde Értékpapír Zrt. elemzői szerint Muskot Pekingben kifejezetten szívélyesen és nagyon magas szinten fogadták. Ez azt sugallja, hogy legalábbis nem lesz számára szabályozói szembeszél a cég második legnagyobb piacán.

Kínai szempontból Musk kiemelt fogadtatása különösen fontos volt kommunikációs szempontból. Peking ugyanis szeretné az USA egyre intenzívebb szankciós politikáját ellensúlyozni a világ felé azzal, hogy ő szívesen látja a külföldi befektetőket – ez éles kontrasztot is mutat a TikTokkal szembeni durva amerikai elbánáshoz képest. Musk amerikai politikai kapcsolatai pedig esetleg segíthetnek abban, hogy az USA ne szankcionálja még jobban a kínai vállalatokat – írták kommentjükben.

Technikai áttörés

A kínai hírek hétfőn tovább repítették a részvényeket, amelyek árfolyama 198,8 dollárog száguldott.

Az elmúlt napok emelkedése miatt tegnap már arról cikkeztek, hogy a heves árfolyamelkedés miatt négy nap alatt számítások szerint összesen 5,5 milliárd dollárt buktak a részvényt shortoló piaci szereplők.

De az emelkedésnek technikai szempontból is komoly jelentősége van. Úgy tűnik, talán sikerül ugyanis ezzel technikailag is megszakítani a részvény árfolyamában tavaly nyár óta uralkodó csökkenő trendet. Ezzel ugyanis áttörte azt az ellenállást, amelyet az olyan utolsó lokális csúcs jelentett az árfolyamban, ahonnan az korábban új mélypontra süllyedt, s ezzel megtört a csökkenő csúcsok és mélypontok sorozata. Most pont a 90 napos mozgóátlagon állt meg a részvény, amely a mostani trend szempontjából meghatározó jelentőségű a trend 9 hónapos hosszára figyelemmel.

Nem árt azonban az óvatosabb befektetőknek figyelemmel lenni arra, hogy

a nagy fordulatot az árfolyamban nem a cég fundamentális teljesítményének pozitív változása hozta, hanem ismét csak a jövőre vonatkozó rózsaszín tervek felvázolása.