A tűz egy kétszintes épületben ütött ki, és a jelek szerint egy, a járműgyártás során használt kemencében keletkezett.

A fremonti gyár a Tesla első olyan üzeme, amely tömegesen gyárt elektromos autókat. Többek között itt gyártották le először a vállalat Model 3 szedánjait és a Model Y-t – írja a CNBC.

A Tesla néhány napja jelentette be, hogy a fermonti gyárával és a nevadai Reno melletti akkumulátorgyárával együtt már több mint 3 millió járművet gördítettek le a gyártósorról.

A hétfői tűzeset nem sokkal azután következett be, hogy Elon Musk komoly elbocsátásokat hajtott végre a cégnél. Összesen 601 pozíciót szüntetett meg, köztük 164-et a fremont-i gyárban. Az elbocsátottak között van két környezetvédelmi és biztonsági igazgató is, valamint több, a vészhelyzeti szolgáltatások területén dolgozó munkatárs is.

A gyárban korábban már többször is ütött ki tűz, 2014 és 2018 között több tűzveszélyes esemény is történt, 2018-ban több bel- és kültéri incidens is történt, ahogy 2019-ben és 2021-ben is.