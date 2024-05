Az új mesterséges intelligencia óriási hullámot vert a techközösségben, mivel a demonstráció alapján a rendszer annyira élethűen képes kommunikálni az emberrel, mintha ő maga is ember lenne. A hangalapú rendszer képes érzelmeket leírni is kifejezni, intonálni, ráadásul hosszan és összefüggően beszélgethetünk vele, sőt, félbe is szakíthatjuk őt, miközben beszél. A modellt Mira Murati mutatta be, a teljes bemutató itt tekinthető meg.