2024. május 21-től az HBO Max előfizetéses online video streaming-szolgáltatás megújul és Max néven lesz elérhető. A névváltás mellett számos plusz tartalommal bővül a korábbi HBO Max kínálata:

Warner Bros,

Cartoon Network

és a DC-univerzum tartalmai mellett

a Discovery,

TLC,

ID,

HGTV

és Eurosport élő TV-csatornák is elérhetőek lesznek,

így például a 2024-es Párizsi Olimpiai játékokat, illetve más élő sporteseményeket is élőben tudják követni az előfizetők.

A Vodafone Magyarország ügyfelei változatlan feltételek mellett, továbbra is az HBO Pak, az HBO MaxPak, és a TV HD Extra HBO Pak előfizetői csomagok részeként kapják a Max alkalmazáshoz való hozzáférést.

A Vodafone Magyarország a csomagok felépítése és díjazása kapcsán jelenleg nem tervez változtatást

– tájékoztatta a vállalat sajtóosztálya az Economxet.

A fent említett előfizetői csomagokhoz a szolgáltató a Max Standard csomagját biztosítja, amely lehetőséget biztosít a felhasználóknak a tartalmak streamelésére

párhuzamosan 2 eszközön

Full HD minőségben,

30 tartalom letöltésére offline megtekintéshez,

valamint a párizsi Olimpia valamennyi sporteseménye is elérhető az alapcsomagban.

A Vodafone Magyarország ügyfeleinek lehetősége van a Max sport kiegészítő csomagra előfizetni az applikáción belül.

A Max továbbra is elérhető lesz a Vodafone TV médiaboxon, számítógépen, mobilon és tableten. A Vodafone TV médiaboxon az alkalmazás automatikusan frissül a Max bevezetésével egyidőben, azonban számítógépen, mobilon és tableten az ügyfeleknek frissíteniük kell majd az alkalmazást, ezt követően pedig a korábban használt felhasználónévvel és jelszóval tudnak bejelentkezni az alkalmazásba.

Digisek, figyelem!

A DIGI esetében az ügyfelek szintén

változatlan feltételekkel és áron vehetik igénybe a Max szolgáltatást a váltást követően amennyiben HBO Super MaxPak vagy HBO Super Pak előfizetéssel rendelkeznek.

A fenti előfizetői csomagokhoz a DIGI a Max Standard csomagját biztosítja, a és a Max Sport kiegészítő szolgáltatásokat az ügyfelek a Max alkalmazásban tudják megvásárolni. Az ezekre a szolgáltatásokra való előfizetésre a DIGI-től függetlenül van lehetőségük az ügyfeleknek.

A streaming-szolgáltató megújulását követően a DIGI ügyfeleinek frissítenie szükséges az applikációt mobilon, tableten vagy számítógépen, ezt követően pedig a korábbi bejelentkezési adatok megadásával tudnak belépni a Max applikációba.

2024. május 15-től a szolgáltató új, kedvezményes ajánlatot vezet be az HBO Super MaxPak és HBO Super Pak prémium csomagokra a lakossági ügyfelek számára. A promóció keretében 12 hónapra szóló határozott időtartamú szerződés megkötése esetén vehetőek igénybe a kedvezményes HBO Pak prémium szolgáltatások. Az ajánlat DIGI MINI műholdas TV előfizetés mellé is igénybe vehető 12 hónap hűség vállalásával, továbbá a volt Invitel hálózatok szolgáltatási területein elérhető HBO csomagokra is vonatkozik.

A promóció keretein belül az HBO Szuper MaxPak prémium csomag havidíja az első két hónapban 0 Ft, a 3. hónaptól 2990 Ft/hó 12 hónap hűség vállalása esetén. A csomag tartalmazza az HBO, HBO2, HBO3, CINEMAX, CINEMAX2 csatornákat, valamint a Max streaming platformra való előfizetést. Emellett kedvezményes ajánlatot biztosít a DIGI az HBO Super Pak prémium csomagra is, amelynek keretein belül a havidíj az első két hónapban 0 Ft, a 3. hónaptól 2490 Ft/hó 12 hónap hűség vállalása esetén. A csomag tartalmazza az HBO, HBO2, HBO3 csatornákat, valamint a Max streaming platformra való előfizetést.