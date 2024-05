Márciusban 63,2 milliárd forinttal nőtt a háztartások hitelállománya a tranzakciókból eredően, ez duplája az előző havi növekedésnek. Továbbra is a lakáscélú hitelek a legnépszerűbbek, 40,3 milliárd forintnyi új hitelkihelyezés történt, ezt követik sorrendben:

a személyi hitelek (+14 milliárd forint);

a folyószámlahitelek (+9,7 milliárd forint);

babaváró hitelek (+6,5 milliárd forint);

szabad felhasználású jelzáloghitelek (-5,7 milliárd forint).

Mivel egyre nagyobb szüksége van a lakosságnak a hitelekre, összegyűjtöttük, mire érdemes feltétlenül odafigyelni hitelfelvétel előtt.

1. Versenyeztesse meg a bankokat!

A pénzintézetek ajánlatai között jelentős eltérések lehetnek, ezért érdemes időt szánni arra, hogy tájékozódjunk. Ne csak a számlevezető bankjának ajánlatait nézze meg, érdemes hitelkalkulátorót is használni, azzal ugyanis könnyen az igényeinkre tudjuk szabni a keresett hitel jellemzőit.

Fontos, hogy nézze meg a hitelkamat és thm mértékét, a törlesztőrészletet. Emellett azonban érdemes utánanézni és/vagy megkérdezni a kedvezményeket is, hiszen éves szinten akár több tíz- vagy százezret is spórolhatunk. És, ha már ellenőrzi a hitelfeltételeket és -kedvezményeket, érdemes a banki költségeinket is felülvizsgálni. Korábbi cikkünkben írtunk arról, melyik bank mennyivel emelte a bankszámlához kapcsolódó költségeket idén.

2. Nem csak a kamatot fizetjük a hitelért

A kamat az egyik legfontosabb költsége a pénz használatának, így a hitelnek is. A konstrukció kiválasztásakor azonban nemcsak ezzel kell számolni, hanem a teljes hiteldíj mutatót (thm) is figyelembe kell venni, amely a teljes százalékot mutatja, amennyibe kerül nekünk a kölcsön.

A thm egységesen mutatja meg, hogy az egyes pénzintézeteknél a hitel felvétele után az adósnak egy év alatt a tőkén túl mekkora összeget kell visszafizetnie. Érdekes egyébként, hogy Magyarországon 1997-ben vezették be az adósok védelmében.

Azért is ajánlott inkább a thm-et figyelni, mert az a kamatnál akár lényegesebben is magasabb lehet, tartalmazza ugyanis a hitelkamaton túl a hitelfelvételekor felmerülő egyéb költségeket, így például az adminisztrációs vagy tranzakciós díjakat is.

Korábbi cikkünkben elolvashatja, milyen thm-ekkel érhetőek el hitelek a jelenlegi piacon, további csökkenésre azonban nem lehet számítani 2024 további részében.

3. Kössön szerződést online!

Még mindig nagyon sokan szeretnek bankfiókban, személyesen ügyet intézni, különösen az idősebb generációk tagjai. Érdemes azonban jól megnézni az ajánlatokat, még az apróbetűs részeket is, ugyanis sok pénzintézet díjazza, ha online platformokon keresztül keressük fel őket, vagy akár kötünk szerződést.

A bankok nemcsak, hogy örülnek, hanem extra kedvezményekkel, jóváírásokkal vagy ajándékokkal meg is köszönik az ügyfeleknek, hogy internetes felületen vagy mobilapplikációban intézik banki ügyeiket. Emellett gyorsabb, egyszerűbb és otthonról is elvégezhető a teljes folyamat.

4. Olvassa el az előtörlesztési szabályokat!

A hitelszerződések általában évekre, lakáshitelek esetében akár évtizedekre szóló elköteleződéssel járnak. Megváltozhat sok tényező ez idő alatt az életünkben, így az is, hogy hamarabb szeretnénk visszafizetni a felvett kölcsönt.

Ezért feltétlenül nézze meg, mikor van lehetősége elő-, és végtörlesztésre, illetve ezek milyen költségekkel járnak. A bankok főszabály szerint az előtörlesztéskor fennálló tartozás 1,5 százalékát is felszámathatják tranzakciós díjként, de a minősített fogyasztóbarát (mfo) hitelek esetében az előtörlesztési díj maximum 0,5 százalék lehet.

5. Minden áron ne vegyen fel kölcsönt!

Irracionális döntésnek tűnhet a karácsonyi ajándékot, dekorációkat vagy a menüsort hitelből fedezni, mégis sok magyar kényszerül erre. Az elinflálódó bérek és az általánosságban pesszimistább jövőképpel rendelkező gazdaság ezt a tendenciát még inkább felerősítette a tavalyi évben, és valószínűleg idén sem lesz másképp.

Nem minden esetben lehet ugyanis elég pénzt félre tenni a nagyobb ajándékokra, vagy váratlan kiadásra, ilyenkor megoldást jelenthet a fogyasztási hitel. Fontos hangsúlyozni, hogy ennek is több fajtája van: áruhitel, személyi kölcsön, folyószámlahitel vagy hitelkártya – ezek mind-mind különböző feltételekkel rendelkeznek. Jól meg kell gondolni, hogy mit írunk alá.

A döntés előtt mérlegelje a lehetőségek mellett a kockázatokat is. Fontos, hogy csak akkor vegyünk fel pénzkölcsönt, ha rendelkezünk a törlesztéséhez megfelelő jövedelemmel, erről ne feledjen tájékozódni még a szerződés aláírása előtt. Ha szükséges, kérje szakértő segítségét is. Ne feledje, a leggyorsabban megkapható kölcsön nem feltétlen a legjobb.

6. Gyűjtse össze a szükséges dokumentumokat!

A hitelkérelem összeállításakor nemcsak egy nyomtatvány kitöltésére lesz szükség, hanem sok más igazolást is csatolni kell egy jelzáloghitel esetében. Érdemes például magunkkal vinni jövedelemigazolást, munkáltatói igazolást, bankszámlakivonatot. A hitelintézet konkrét kéréseiről tájékozódjon a hirdetményekben. Személyi kölcsön esetében egyszerűbb a folyamat, így akár online, pár óra alatt el lehet intézni az igénylést.

7. Kössön biztosítást!

Bárki könnyen kerülhet olyan helyzetbe a hitel futamideje alatt, ami miatt nem tudja tovább fizetni a törlesztőrészleteket, legalábbis egy ideig semmiképp. Ezen eseteknek a megelőzésére érdemes külön hitelfedezeti biztosítást kötni.

A hitelfedezeti biztosítás nem egy sztenderd biztosítástípus, ugyanis a hitelt nyújtó bank a szerződő fél és a kedvezményezett a biztosító felé. A hitelfelvevő pedig egy csatlakozási nyilatkozatot ír alá, mellyel tagja lesz annak a csoportnak, akik az adott banknál ilyen biztosítást kötöttek. Fontos, hogy ilyen biztosítást csak annál a pénzintézetnél tudunk kötni, ahol felvettük a lakáshitelt vagy nagyobb összegű személyi kölcsönt.

Mivel ez egy kockázati biztosítás, nincs is befektetési része, mint egy megtakarítási céllal nyitott élet-, vagy nyugdíjbiztosításnak. Ha vége a biztosítása időszaknak, tehát megtörtént a végtörlesztés, az ügyfél nem kap vissza semmit a befizetett díjakból. A maximális térítési összeg sem lehet magasabb, mint a fennálló hitel összege.

8. A hitel befektetés a jövőbe

Érdemes a hitelre úgy tekinti, mint egy beruházásra, amely hosszú távon megtérül, még akkor is, ha ezt a törlesztők fizetésekor nem gondoljuk. Gondoljunk csak a drágább egészségügyi kiadások fedezésére vagy műtétetekre, hiszen ezzel javíthatjuk életminőségünket.

A tanulás is szintén ilyen, hiszen egy egyetemi képzés vagy egyéb tanfolyam, nyelvi kurzus vagy a jogosítvány megszerzése is fontos beruházás, amely egy ember életének alakulását jelentősen befolyásolhatja. Energetikai beruházások, otthonfelújítások vagy az ingatlanvásárlás is olyan „beruházás”, amelyre nem érdemes felesleges teherként gondolni.

9. Csak akkora törlesztőt vállaljon be, aminek a fizetésére képes

Vegye számba a havi bevételeit és kiadásait, csak akkor vegyen fel hitelt, ha a bevételei meghaladják a kiadásait, más esetben ugyanis nem lesz képes a törlesztőrészletek fizetésére.

Fontos, hogy nem azt jelenti a törlesztőképesség, hogy épp ki tudjuk fizetni, hanem azt, hogy egy esetleges nem várt jövőben esemény (például betegség) miatt felmerülő költségeket is fedezni tudjuk. Bár ezzel nehéz tervezni a jelenlegi gazdasági környezetben, elengedhetetlen ahhoz, hogy felelősségteljesen vegyünk fel pénzkölcsönt.

10. Van már más hitele? Érdemes elgondolkodni a hitelkiváltáson

Ha van már többféle, és akár magas kamatozású hitele, és ezeket nehezen törleszti vagy túl magasnak tartja a tőketörlesztésen felül fizetett díjakat, akkor érdemes lehet elgondolkodni újabb hitel felvétele előtt a hitelkiváltás lehetőségén.

A hitelkiváltással ugyanis korábbi konstrukciókat tuladjonképpen „új hitellé” alakíthatjuk, így kevesebbet kell visszafizetnünk összességében. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábban közzétett Makroprudenciális jelentéséből kiderül, hogy a jegybank is támogatja a gyors és költséghatékony hitelkiváltás lehetőségét, különösen a magas kamatkörnyezetet követően. Kérdés, hogy ebben a pénzintézetek mennyire partnerek.

Kalkulációnk alapján egy 25 millió forintos kölcsönnél havonta akár 30-50 ezer forintot is lehet spórolni a csökkenő kamatoknak köszönhetően. Az előtörlesztés költsége azonban a teljes hitelösszeggel számolva akár elérheti a félmillió forintot is, ami azt jelenti, hogy a konstrukción való spórolás csak a második évben kezdődik meg. Azoknak az ügyfeleknek azonban, akiknek nincs elég félretett pénze, még csak nem is opció az előtörlesztés, hiszen azt azonnal ki kell fizetni.