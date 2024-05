Gyakorlatilag már minden a mesterséges intelligenciáról szól a technológiai szektorban: a Microsoft lényegében az összes szoftverébe beintegrálta a Copilot nevű modelljét, az OpenAI új, múlt héten bemutatott GPT-modellje pedig már ijesztően hasonlít egy valódi beszélgetőtársra, ráadásul a Samsung idei telefonjai is fajsúlyosan támaszkodni a mesterséges intelligencia adta lehetőségekre.

Mindeközben az Apple az Uniós jogszabályok miatt szenved több fronton is, ráadásul a saját hangalapú asszisztense, a Siri lényegében semmit nem fejlődött, így voltképpen a kaliforniaiak a techóriások szamárpadján ülnek, ami a részvénypiaci eredményeiken is meglátszott – egészen addig, amíg el nem árulták a befektetőknek, hogy már ők is dolgoznak a mesterséges intelligencia beépítésén.

Az Apple gyakorlata egyáltalán nem meglepő, hiszen már évek óta kivárnak az egyes technológiák beépítésével, hogy egy saját irányvonalat dolgozzanak ki bennük. A totális MI-láz azonban a vártnál jobban sürget, és ezt ők is érzik.

Ezért nem is vártak az új operációs rendszerek júniusi leleplezéséig, máris bejelentettek egy rakás kisegítő funkciót, mellyel a fogyatékkal élő és egészségkárosodásban szenvedő Apple-felhasználók számára teszik könnyebbé az eszközök használatát.

És az Apple itt már kiemeli, hogy mindezen funkciók működésében nagy szerepet játszik a mesterséges intelligencia.

A bejelentett funkciók között szerepel, hogy az iPhone és iPad eszközök képesek lesznek követni szemmozgásunkat, így a puszta tekintetünkkel képesek leszünk vezérelni az eszközöket.

Bejelentették továbbá a haptikus zenehallgatás lehetőségét is, vagyis a jövőben beállíthatjuk majd, hogy a telefonunk a hallgatott zenéink ritmusában vibráljon majd. A gyártó szerint ezzel a siket és nagyothalló felhasználók is ”megtapasztalhatják a zenét” az iPhone-on.

Az, hogy az Apple lázasan dolgozik a mesterséges intelligencia fejlesztésén, az is utal, hogy Siri a jövőben már pusztán hang alapján is képes lesz komplex parancsokat elvégezni, valamint a Parancsok nevű alkalmazás is teljes hangirányítási lehetőséget kap majd.

Ezen felül az atipikus beszédminták megtanulására és meghallgatására is képes lesz a Siri, amely a stroke-ot kapott, agysérült, illetve amiotrófiás laterálszklerózisban (ALS) szenvedő felhasználók számára lesz kiemelkedően hasznos.

Az Apple a WWDC nevű eseményén rántja le a leplet az új operációs rendszereiről június 10. és 14. között.