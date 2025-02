Muhi Gergely, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, jól kezdték az évet az európai tőzsdék, így a magyar börze is, a befektetők ezért most profitrealizálásba kezdtek. A főbb nyugati részvényindexek mínuszban zártak pénteken, ennek megfelelően gyengült a BUX is.

A nap vesztesei az OTP és a Mol, de a Magyar Telekom sem teljesített annyira jól. A Richter ugyanakkor erősödött a hét végére, annak ellenére, hogy mostanában gyengébb volt az elemző szerint.

Kapcsolódó Mínuszból startol a BUX a történelmi csúcs után

A Mol 48 forinttal, 1,6 százalékkal 2950 forintra, az OTP-részvények ára 400 forinttal, 1,61 százalékkal 24 500 forintra, a Magyar Telekom árfolyama 14 forinttal, 0,97 százalékkal 1422 forintra gyengült. A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,37 százalékkal 10 750 forintra erősödött.

A BUMIX 8123,47 ponton zárt pénteken, ez 18,6 pontos, 0,23 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.