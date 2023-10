2023-ra már közhellyé vált, hogy a youtuber-ek és influenszerek a videóik végén azt kérik a nézőktől, miután megköszönték a figyelmet, hogy ne felejtsenek el „lájkolni” és feliratkozni a csatornájára.

Nos, a Google ehhez az aprósághoz egy aprósággal asszisztál: minden alkalommal, amikor a videós kimondja az íratlan szlogen hívószavait (lájk és feliratkozás), az ehhez tartozó gombok, azaz a hüvelykujj és a feliratkozás gomb, villanó animációkat kapnak.

Did anybody notice this? Right after he said "... drop a like" the subscribe button lit up/have animation.

Is this automatic or what?@YouTube @TheycallmeGoof_ @Google #YouTubers #YouTube #YouTuber pic.twitter.com/XdS1ejcwLK