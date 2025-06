Még ha indokolatlan hektikusság mellett is, de olyan időszak köszönt be a világpiacra, amilyenre évszázadokon át nem volt példa. Már egy hete egyre-másra licitálnak nagyobbnál nagyobb és kisebbnél kisebb vámokra a világ vezetői, esnek-kelnek a tőzsdék. Egyelőre úgy tűnik, 90 napig még nem köszönt ránk a totális vámháború, azonban ami éppen most is folyik Kína és az Egyesült Államok között, az önmagában is felboríthat több, eddig jól működött képletet. A vihar előtti csendben elővettük a ChatGPT-t, hogy részletesen kielemezze az elmúlt napok kaotikus eseményeit és megjósolja: mi várhat Magyarországra a globális vámháború első évében?